Sucrettes, sodas light, yaourts, biscuits, plats cuisinés... les édulcorants sont fréquemment utilisés pour remplacer le sucre en réduisant le nombre de calories. Mais une étude menée sur 100 000 adultes montre un lien entre leur consommation et un risque accru de cancer.

Parmi les édulcorants étudiés, l'aspartame, présent notamment dans les sucrettes © Getty / Jose A. Bernat Bacete

L'excès de sucre est nocif pour la santé. Le remplacer par des sucrettes, faux sucre ou autre version "light" n'est pas sans risque non plus. Une vaste étude publiée ce vendredi, menée sur les profils de 100 000 personnes, montre que la consommation d'édulcorants augmente le risque de cancer.

Jusqu'ici, les études affirmaient qu'en deçà d'une certaine dose, ces produits limitant le nombre de calories étaient sans danger sur la santé. Pour cette nouvelle étude, des chercheurs et chercheuses de l'Inserm, l'INRAE, l'Université Sorbonne Paris Nord et du Cnam, au sein de l'équipe de recherche en épidémiologie nutritionnelle (EREN), ont analysé les données de santé et de consommation d'édulcorants de 102 865 Français et Françaises adultes participant à l'étude de cohorte NutriNet-Santé. Suivis pour certains depuis 2009, ces adultes ont rempli régulièrement des questionnaires sur leur alimentation, incluant les noms et marques des produits consommés.

Les scientifiques ont ainsi recherché tout ce qui contenait de l'aspartame (sodas light, sucrettes), mais aussi d'autres additifs (E950, E955) présents dans les yaourts, les biscuits et certains plats cuisinés.

Sur-risque de 13%

"Ce qu'on observe, c'est une association entre une plus forte consommation d'édulcorants et le risque accru de cancer, et notamment du sein et des cancers liés à l'obésité", détaille Mathilde Touvier, spécialiste en épidémiologie nutritionnelle à l'Inserm. Pour ceux chez qui la consommation d'édulcorants est la plus élevée, le sur-risque de cancer est de 13% par rapport à ceux qui n'en consomment pas du tout.

Reste à comprendre les mécanismes à l'œuvre. Pour aller plus loin, les chercheurs ont donc entrepris d'autres mesures chez les participants de l'étude. "On est en train de réaliser des dosages de biomarqueurs, dans leur sang, leurs urines, de paramètres liés à l'inflammation, de perturbation du métabolisme", explique Mathilde Touvier. Le microbiote intestinal est également étudié.