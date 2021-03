En Europe de l'Ouest, la France est le pays où l'épidémie de Covid-19 est actuellement la plus forte. Le nombre de cas augmente en Allemagne. Et plus à l'Est, la Pologne connaît également une flambée, quand d'autres pays comme l'Espagne, le Portugal et surtout le Royaume-Uni, s'en sortent plutôt bien.

Quel est le taux d'incidence chez nos voisins européens ? © AFP

La stratégie française (pas de confinement strict cet hiver, des restrictions régionalisées) était-elle la bonne ? Alors que les indicateurs de l'épidémie repartent à la hausse, la France se pose la question d'étendre les restrictions déjà appliquées à 16 départements. L'incidence, au niveau national, a désormais dépassé les 300 nouveaux cas de Covid-19 pour 100 000 habitants. Mais qu'en est-il chez nos voisins européens, qui pour certains ont adopté une stratégie bien différente de la notre ?

Le virus circule plus en France que chez nos voisins proches

Si l'on se compare la situation française avec celle de nos voisins directs, la France est le pays où l'épidémie circule actuellement le plus fortement. Ces dernières semaines, l'Italie a connu une légère remontée avant de se reconfiner, mi-mars. L'incidence y tourne autour de 250 cas pour 100 000 habitants.

L'Espagne et surtout le Portugal (qui s'apprête à déconfiner prudemment) s'en sortent mieux. Hors Union européenne, le Royaume-Uni, cas particulier, voit son incidence baisser de façon continue depuis le pic du début d'année, mais les Britanniques ont fait le pari de vacciner massivement et rapidement.

Mais la situation est toujours très tendue en Belgique, en Suède, où le nombre de cas augmente, ces derniers jours ( 30% en une semaine). En Allemagne, où le gouvernement a resserré la vis depuis plusieurs semaines déjà, l'incidence était passée sous la barre des 100 cas pour 100 000 personnes. En une semaine, le nombre de cas a là aussi fortement augmenté, plus de 25% en sept jours.

Une flambée épidémique également en Pologne

Autre pays, parmi les 27, qui connait une flambée : la Pologne. L'incidence est au dessus des 400 cas pour 100 000 habitants et le pays a connu un record de contamination mercredi avec près de 30 000 infections au coronavirus au cours des dernières 24 heures. La Hongrie, l'Estonie ou la République Tchèque ont aussi un taux d'incidence élevé.

Note : les données utilisées pour établir cette carte proviennent des agences de santé publique française, britannique et européenne (Centre européen de prévention et de contrôle des maladies). Mais il faut les lire avec prudence : dans un certain nombre de pays européens, l'organisation des campagnes de dépistage Covid-19 et les règles qui les encadrent diffèrent des règles appliquées en France, en Allemagne ou au Royaume-Uni. En Pologne, par exemple, seules les personnes symptomatiques sont testées.