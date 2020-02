Ce mercredi, un second patient est mort en France des suites du coronavirus, qui touche depuis mi-janvier plusieurs dizaines de milliers de personnes dans le monde. Alors que la France se prépare à faire face à l'épidémie, franceinter.fr fait le point sur l'état des contaminations, des guérisons et des décès.

La Pitié-Salpêtrière, à Paris, où un patient est mort dans la nuit de mardi à mercredi © AFP / Kenzo Tribouillard

En une journée, entre mardi et mercredi, cinq nouveaux cas de coronavirus ont été déclarés en France, dont un mort. cet homme de 60 ans, originaire de l'Oise et hospitalisé mardi soir à Paris, est le premier Français à mourir des suites du coronavirus et le deuxième décès sur le territoire français, après celui d'un Chinois âgé de 80 ans, le 14 février dernier.

Quatre nouveaux cas, dont un grave à Amiens, viennent donc s'ajouter à ce décès. Alors que plus d'une trentaine de grands hôpitaux ont été mobilisés et que plus d'un millier de personnes ont déjà été testées, soit dans des cas de suspicion, soit pour des personnes qui rentraient de zones à risques (Wuhan en Chine, mais aussi désormais de Lombardie en Italie). Jusqu'à présent, il n'y avait plus aucun hôpital français hébergeant des malades du coronavirus.

Sur notre carte interactive, visualisez les villes où des patients sont morts ou ont été hospitalisés, mais aussi ceux où des patients ont été guéris et les lieux qui ont accueilli des confinements.

Dans les Outre-mers, en revanche, aucun cas de coronavirus n'a été déclaré pour l'heure. Mais cinq hôpitaux font partie de ceux qui ont été mobilisés en première ligne pour se préparer à un afflux de patients atteints du virus.