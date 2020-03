À 19 heures et à 20 heures, aux quatre coins de la France, des milliers de Français confinés se sont donnés rendez-vous à leurs fenêtres pour rendre hommages aux personnels soignants qui prennent en charge les victimes du coronavirus.

Des milliers de Français ont rendu hommage mardi soir aux personnels soignants en première ligne face au coronavirus © Capture écran Twitter

Un hommage et une façon de souhaiter "bon courage". Des milliers de Français ont souhaité saluer l'action des personnels soignants, en première ligne face à la propagation du coronavirus, en applaudissant ou en criant à leurs fenêtres, mardi soir à 19 heures puis à 20 heures pile. On retrouve ce genre d'actions aux quatre coins du pays. Tour de France de ces hommages aux balcons.

À Paris

À Boulogne-Billancourt (92)

À Grenoble (38)

À Marseille (13), des personnes confinées ont fait tinter leurs casseroles et ont sifflé

12.000 tweets dans la soirée de mardi

À l'origine de cet hommage, on retrouve le député européen Raphael Glucksmann qui avait appelé, plus tôt dans la journée mardi, à "dire notre reconnaissance, notre admiration et notre soutien à ceux qui bravent le danger".

Au total, quelques 12.000 tweets ont été diffusés avec le hashtag #OnApplaudit dans la soirée mardi, selon l'application de veille Visibrain pour France Inter.

Dans la soirée, l'APHP a tenu a remercié les confinés qui avaient pris le soins de rendre hommage aux actions des personnels soignants :

L'hôpital Necker a fait de même :