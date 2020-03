Dimanche soir, le gouvernement a annoncé l'interdiction des rassemblements de plus de 1 000 personnes. Pour l'industrie du spectacle, c'est un petit cataclysme : à Paris comme en région, une partie des salles va devoir renoncer à ses spectacles... ou trouver des astuces pour contourner l'interdiction.

A la Philharmonie de Paris, les concerts sont annulés jusqu'à nouvel ordre © AFP / Manuel Cohen

Après l'interdiction de rassemblements de plus de 5 000 personnes, qui a conduit à l'annulation de salons et d'événements sportifs, ce sont désormais, depuis dimanche soir, tous les rassemblements de plus de 1 000 personnes qui sont interdits. Autrement dit, une partie des spectacles musicaux et de théâtre sont directement menacés, et plus globalement, des événements de divertissement, à Paris comme en région.

Quels lieux sont concernés ?

La liste des salles de plus de 1 000 places en France est considérable : au-delà des très grandes salles (Arena, Zéniths, etc.), on compte de très nombreux lieux qui accueillent plus d'un millier de personnes :

À Paris , c'est le cas du Palais des Congrès, du Châtelet, du Grand Rex, de la salle Pleyel, du Casino de Paris, de l'Olympia, des Folies Bergère, du théâtre Mogador, du Bataclan, de la Cigale, du Trianon ou de l'Élysée Montmartre.

, c'est le cas du Palais des Congrès, du Châtelet, du Grand Rex, de la salle Pleyel, du Casino de Paris, de l'Olympia, des Folies Bergère, du théâtre Mogador, du Bataclan, de la Cigale, du Trianon ou de l'Élysée Montmartre. À Lyon , le Palais des Congrès, l'Auditorium Maurice-Ravel et la Bourse du Travail sont concernés, en plus de la Halle Tony-Garnier qui dépassait déjà la limite de 5 000 places (avec ses 17 000 places).

, le Palais des Congrès, l'Auditorium Maurice-Ravel et la Bourse du Travail sont concernés, en plus de la Halle Tony-Garnier qui dépassait déjà la limite de 5 000 places (avec ses 17 000 places). À Marseille , c'est aussi le cas du Dock des Suds (2 800 places), du théâtre Silvain (2 800 places également), du Silo (2 118 places) ou du Moulin (1 500 places)

, c'est aussi le cas du Dock des Suds (2 800 places), du théâtre Silvain (2 800 places également), du Silo (2 118 places) ou du Moulin (1 500 places) À Toulouse , si le Zénith était déjà hors-jeu avec ses 11 000 places, c'est désormais aussi le cas du Palais des Sports et de la Halle aux Grains.

, si le Zénith était déjà hors-jeu avec ses 11 000 places, c'est désormais aussi le cas du Palais des Sports et de la Halle aux Grains. À Lille, exit l'Aéronef, le Nouveau Siècle, le Colisée de Roubaix et le Cirque Jules Verne, dont la capacité est pour tous entre 1 500 et 2 000 places, ainsi que le Théâtre Sébastopol (1 450 places).

On peut ajouter à cela, et en vrac, la Coopérative de Mai à Clermont-Ferrand, La Vapeur à Dijon, Le Quartz à Brest, le Palais d'Auron à Bourges, U Palatinu à Ajaccio, l'Arsenal de Metz, le Théâtre des Arts à Rouen, la Médoquine à Talence, Zinga Zanga à Béziers, Stéréolux à Nantes, etc. Autant de salles de taille moyenne qui accueillent plus de 1 000 personnes.

Parmi les lieux les plus en danger, figurent les salles dédiées à la musique classique : les grands orchestres nationaux jouent pour la plupart dans des salles de plus de 1 000 places : l'Opéra Bastille, la Philharmonie de Paris, l'auditorium de Radio France, la Halle aux Grains à Toulouse, le Palais de la Musique de Strasbourg, les Opéras de Marseille et de Bordeaux, ou le Capitole à Toulouse, toutes ces salles excèdent la capacité limite.

Entre annulations et stratégies de contournement

Petit à petit, lundi matin, les annonces tombent quant aux premières annulations : à Paris, la Philharmonie a annoncé l'annulation de tous ses concerts jusqu'à nouvel ordre. À Caen, le concert que devait donner Jean-Louis Aubert au Zénith est annulé dès ce lundi soir. Idem pour un concert du groupe IAM à la Cartonnerie de Reims. Et à Marseille, un spectacle prévu le 12 mai par l'humoriste Nora Hamzawi est d'ores et déjà reporté au mois de juin.

Dans les salles où la jauge est la plus proche des 1 000 places, les organisateurs ont parfois prévu de maintenir les spectacles : c'est le cas de celui de la chanteuse Pomme prévu à La Cigale, à Paris, le 9 avril. D'autres temporisent, et affirment étudier toutes les possibilités envisageables pour éviter des annulations pures et simples.

Enfin, certains organisateurs trouvent un moyen de contourner les interdictions : c'est le cas, par exemple, du groupe Nada Surf qui a décidé de couper en deux son concert prévu mercredi. Au lieu de jouer un spectacle, le groupe en jouera deux dans la soirée, avec une jauge deux fois plus petite. À l'instar de ce qui s'est fait en Italie, où une interdiction similaire a été décidée, d'autres lieux pourraient décider de réduire leur capacité d'accueil le temps de la crise. Certains pourront même décider de jouer à huis clos des concerts uniquement diffusés à la télévision - comme l'Orchestre de Chambre de Lausanne.

Et quid des lieux fermés, mais qui n'accueillent pas des spectateurs assis ou fixes, comme les musées ? Ceux-ci adoptent des stratégies différentes : au Louvre, l'accès a été restreint lundi matin aux visiteurs ayant une réservation ou bénéficiant d'une gratuité. Dès lundi matin, le Centre Pompidou a lui aussi réduit sa capacité d'accueil à 1 000 personnes à la fois à l'intérieur.