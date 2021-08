Diffuseur des Jeux olympiques, le groupe France Télévisions jongle entre trois de ses chaînes, France 2, France 3 et France 4, pour retransmettre la plus grande partie possible des épreuves. Un exercice qui ne se fait pas sans certaines embûches, comme l'ont noté les téléspectateurs et téléspectatrices sur Twitter.

France Télévisions est l'un des diffuseurs des Jeux Olympiques de Tokyo, avec Eurosport, en France © Maxppp / Vincent Isore / IP3 Press

C'est une mécanique bien rodée pour les amateurs et amatrices des retransmissions des Jeux Olympiques à la télévision française. Tous les deux ans, ceux et celles qui veulent regarder les épreuves doivent eux-mêmes être entraînés à une technique caractéristique : la bascule. Comprenez : le passage de France 3 à France 2, ou de France 2 à France 4 - et ainsi de suite, tout au long de la journée, pour suivre l’intégralité des compétitions.

Depuis le début des Jeux, les spectateurs et spectatrices ont eu, à plusieurs reprises, l’occasion de se plaindre de ces bascules, qui tombent parfois au moment d’une remise de médailles, ou pire encore, en plein milieu d’une épreuve. Ce fut notamment le cas ce lundi après-midi, lorsque la course de 400m a été interrompue par la bascule de France 3 vers France 2.

Plus problématique encore, quand c’est la publicité, et non une bascule d’une chaîne à l’autre, qui vient perturber la diffusion des épreuves. Dimanche, la finale hommes du fleuret a donc été interrompue par une coupure publicitaire au début du dernier relais hommes, c’est-à-dire à quelques secondes de sa fin.

Sur les réseaux sociaux, certains s’en amusent : sur Twitter, des séquences parodient la séquence, en imaginant ce que la bascule aurait donné lors d’événements sportifs majeurs, comme la finale de la Coupe du monde en 1998.

Les journalistes sportifs "pas responsables" des bascules et des coupures pub

Sur ces mêmes réseaux sociaux, les journalistes et animateurs des sports de France Télévisions se sont eux-mêmes plaints de ces traitements à l’antenne. Le présentateur du JT de France 2 Nathanael de Rincquesen, consultant escrime pour la durée des jeux, a tweeté dimanche "La dernière coupure, lors du relais décisif pour le titre, est un manque de respect pour les athlètes et les téléspectateurs #Fautqueçachange", a-t-il tweeté dimanche... avant de retirer son message.

Fil rouge des épreuves, Laurent Luyat a lui aussi posté un message sur Twitter, rappelant que "comme [ses] petits camarades à l’antenne, [il] n’est pas responsable des pubs, ni de l’heure des bascules".

Lundi, au moment de la bascule inopinée pendant le 400m, le journaliste a semblé lui-même surpris au moment de reprendre l'antenne sur France 3 : "Nous avons basculé, on pensait que la course se terminerait sur la trois, ça n’a pas été le cas, mais vous l’avez vue sur France 2", peut-on l’entendre dire à l’antenne.

Mais pour certains, cela va bien au-delà du souci de coordination à l’antenne, et représente même un danger pour des sports, comme l’escrime et le fleuret, qui ne sont mis en avant qu’une fois tous les quatre ans.

Une mécanique d'antenne qui laisse peu de marge

Sur Twitter Antoine Chuzeville, journaliste à France Télévisions et représentant du Syndicat national des journalistes, a répondu aux commentaires des téléspectateurs, parce que "cela devenait pénible de voir des consoeurs et des confrères se faire attaque pour quelque chose dont ils ne sont pas responsables" :

"Faire de la pub, ce n'est pas le rôle du service public, et en plus c'est une contrainte qui pèse sur l'offre éditoriale", explique Antoine Chuzeville, joint par France Inter - son syndicat, le SNJ, milite pour "moins de pubs et plus de programmes, avec une revalorisation de la redevance". Or "quand on diffuse de la publicité, il y a des règles dont on ne peut pas s’affranchir : on ne pourrait pas, par exemple, choisir de ne pas diffuser de pubs pendant cinq heures, pour se rattraper ensuite".

Quant aux questions liées à la bascule, il faut avoir en tête que la bascule est un exercice qui existe depuis longtemps, appliqué à tous les JO, mais aussi au Tour de France ou à Roland-Garros chaque année. Et que France 2, France 3 et France 4 sont trois chaînes qui disposent de grilles des programmes bien différentes, et qui n’offrent pas toujours de souplesse. Si, par exemple, le jeu "Tout le monde veut prendre sa place" fait une pause le temps des JO, pour permettre la diffusion à midi sur France 2, ce n’est pas de tous les programmes, et notamment des programmes d'information (notamment pour France 3, qui dispose d'un journal télévisé dans chaque région).

Résultat : les bascules arrivent à des heures définies de façon extrêmement précises, fixées à l'avance, et il peut arriver que cet exercice, habituellement maîtrisé par les équipes ("Dans 99% des cas ça se passe sans aucun problème", nous explique une source interne), soit plus compliquée à gérer. Contrainte supplémentaire cette année : avec le décalage horaire, les épreuves majeures des jeux de Tokyo tombent souvent dans les créneaux les plus complexes, liés aux rendez-vous d'info.

Contactée par France Inter, la direction de France Télévisions ne nous a pour l’heure pas apporté plus d’explications.