Le ministre de la Santé a précisé mercredi matin que 15 000 soignants n'étaient toujours pas vaccinés et que 0,1% d'entre eux, soit environ 2 000 personnes, avaient démissionné.

Olivier Véran, le ministre de la Santé. © AFP / Stéphane de Sakutin

"Aux alentours de 15.000" soignants ne se sont pas fait vacciner contre le Covid-19, a détaillé mercredi sur franceinfo Olivier Véran, ministre de la Santé, malgré l'obligation en vigueur pour les personnels médicaux et paramédicaux. "On était à 0,9 % du personnel qui n'était pas vacciné et qui était suspendu ou 'suspendable', on est descendu aujourd'hui à 0,6 %. Celles et ceux qui font vraiment le choix de démissionner pour ne pas être vaccinés deviennent l'exception", a assuré le ministre.

0,1 % de démissions

"Il y a moins de 0,1% de gens qui disent que c'est ce qu'ils attendaient pour partir" et qui démissionnent. Rapportant aux plus de deux millions de personnes concernées par l'obligation vaccinale, "cela concerne environ 2 000 personnes", confirme le ministre. "C'est à la fois beaucoup et très peu par rapport à là d'où nous venons."

"Le plus important, c'est que les hôpitaux n'ont pas fermé. Les Ehpad [établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes] n'ont pas fermé. Il n'y a pas eu de transfert massif de malades et tout le monde a été responsable", s'est réjouit Olivier Véran avant de rappeler que "lorsque l'obligation vaccinale a été décidée, il n'y avait que 60 % des soignants qui étaient à jour de leur vaccination. Aujourd'hui, on parle de plus de 99 %, donc cela a fonctionné", juge le ministre.