Le nombre de classes fermées pour cause de Covid-19 augmente en France. Il y en a désormais 6.000, d'après le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer. C'est 50% de plus qu'en fin de semaine dernière, où l'on en comptait un peu plus de 4.000.

Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, à l'Assemblée nationale mardi 23 novembre. © AFP / Hans Lucas / Quentin De Groeve

+50% en à peine quelques jours. Le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer a affirmé mardi à l'Assemblée nationale que 6.000 classes sont actuellement fermées en France, contre un peu plus de 4.000 en fin de semaine dernière. Il s'agit de classes "de l'école primaire en particulier, où nous déployons les tests salivaires", a précisé le ministre.

"Au moment où je vous parle, 6.000 classes sont fermées et je rappelle que l'année dernière, au pic de l'épidémie, quand nous réussissions à maintenir l'école ouverte, nous étions quand même à 12.000 classes fermées", a-t-il dit face aux députés, lors des Questions au gouvernement.

Jamais autant de classe fermées depuis la rentrée

Chaque jeudi, le ministère de l'Éducation nationale effectue un comptage, publié le vendredi matin, qui recense le nombre de classe fermées. Jamais autant de classe n'avaient été fermées dans le pays depuis la rentrée scolaire 2021-2022. Au dernier pic de la crise, en avril 2021, ce nombre avait toutefois dépassé les 11.000 classes fermées.

Actuellement, le protocole sanitaire dans les écoles est durci et le port du masque est désormais obligatoire dans toutes les écoles du pays, depuis le 15 novembre. Le moindre cas de Covid dans une classe en primaire entraîne une fermeture. Au collège ou au lycée, seuls les élèves cas contact et non vaccinés doivent s'isoler et ce durant une semaine.

La situation dans les écoles sera au menu du Conseil de défense sanitaire prévu mercredi matin, alors que la France est touchée par une nouvelle vague de contaminations au Covid-19, avec un taux d'incidence national en très forte progression ces derniers jours.