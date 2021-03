La communauté urbaine de Dunkerque est touchée de plein fouet par la Covid-19 et le taux d'incidence y a dépassé, en ce début de semaine, les 1 000 nouveaux cas pour 100 000 habitants

Dans l'agglomération de Dunkerque, le taux d'incidence a atteint les 1 039 cas pour 100 000 habitants, contre environ 900 la semaine précédente. © AFP / François Lo Presti

Le taux d'incidence du Covid-19 a dépassé le millier de cas pour 100 000 habitants dans l'agglomération de Dunkerque, récemment confinée le week-end, a confirmé l'Agence régionale de Santé des Hauts-de-France à France Inter, mardi après-midi. Par ailleurs, l'hôpital a transféré environ 80 patients en réanimation, dont deux hors de la région.

Comme le montre notre courbe, au sein de la communauté urbaine de Dunkerque (CUD), le taux d'incidence a atteint les 1 039 cas pour 100 000 habitants, contre environ 900 la semaine précédente.

Dans la communauté de commune des Hauts-de-Flandre (CCHF), voisine de la CUD, ce taux atteint 899 cas contre 844 en fin de semaine.

Transferts de patients, ouverture de lits en réa

A l'hôpital de Dunkerque, "le SAMU procède mardi aux premiers transferts de patients réanimatoires en dehors de la région", avec deux patients évacués par hélicoptère vers l'hôpital du Havre en Normandie, indique l'ARS dans un communiqué, précisant que "d'autres transferts inter-régionaux pourraient intervenir dans les prochains jours". L'hôpital avait procédé en février à 79 transferts de patients réanimatoires vers d'autres établissements de la région.

Ces transferts "interviennent alors que les services (...) de la région ne sont pas à l'heure actuelle totalement saturés, afin d'anticiper toutes difficultés à venir" et avec "l'accord des familles". "Face à l'aggravation de la situation sanitaire", l'ARS précise avoir demandé aux hôpitaux publics et privés de la région d'ouvrir 100 lits de réanimation supplémentaires d'ici à la fin de la semaine pour porter le nombre de lits de réanimation à 800 dans la région "contre 460 hors contexte de crise sanitaire", ce qui supposera "la déprogrammation d'interventions" chirurgicales.

Confinement le week-end

Alors que le Nord est placé sous "surveillance renforcée" par le gouvernement, le préfet avait organisé lundi et mardi des réunions de concertation avec les élus locaux et le monde économique, pour réfléchir à de possibles nouvelles restrictions dans le département.

Comme l'indique cette carte, le secteur autour de Dunkerque connaît une diffusion très inquiétante du virus :

Taux d'incidence par commune, dans la région de Dunkerque. / Geodes - Santé publique France

Comme à Nice, le confinement a été remis en place samedi et dimanche dans la CUD et la CCHF, accompagné d'une série de mesures sanitaires renforcées, et s'imposera à nouveau le week-end des 6 et 7 mars. Ce confinement a été bien respecté, selon la préfecture. Entre le début du couvre-feu vendredi soir et lundi 6h, 1.397 personnes ont été contrôlées dans les deux agglomérations et "seules 137 ont été verbalisées", soit environ 10%, par les 200 policiers et gendarmes mobilisés.