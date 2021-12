Lundi, l'exécutif réunit un nouveau conseil de défense sanitaire pour faire le point sur l'évolution de l'épidémie et la cinquième vague. Variant Omicron, contaminations quotidiennes, taux d'incidence, situation à l'hopital, doses de rappel : voici les principaux indicateurs du Covid en France.

Le Premier ministre Jean Castex a annoncé jeudi la tenue d'un nouveau conseil de défense sanitaire en ce début de semaine. © AFP

Objectif, sauver Noël. Pour ne pas se laisser submerger par la cinquième vague et face à l'arrivée du variant Omicron dont on ignore encore la dangerosité, le gouvernement n'exclut pas d'annoncer de nouvelles mesures dans l'espoir de casser une courbe des contaminations vertigineuse. Un conseil de défense sanitaire doit se réunir lundi pour "voir s'il y a lieu de prendre des mesures complémentaires", a expliqué jeudi le Premier ministre Jean Castex. Car les indicateurs de la situation sanitaire montrent une nette dégradation en quelques semaines et la hausse du nombre de cas se ressent aussi d'ores-et-déjà sur l'hôpital.

Au moins 16 cas de variant Omicron en France

Quatre nouveaux cas de variant Omicron du coronavirus ont été détectés ce week-end, d'après le ministère de la Santé. En tout, 16 cas de cette mutation sont recensés en France. "Ces cas sont suivis de près par les autorités de santé pour assurer les actions de contact-tracing et indiquer les messages de prévention dans l’objectif de préserver la santé de la population", a assuré samedi soir Santé Publique France.

Les contaminations continuent de grimper en flèche

Ces derniers jours, les remontées quotidiennes des dépistages ont frôlé les 50.000 nouveaux cas de Covid-19 et même dépassé ce palier, ce week-end, avec 51.624 nouveaux cas entre vendredi et samedi.

En moyenne glissante sur sept jours, on compte donc environ 41.000 nouveaux cas quotidiens. Début novembre, on en comptait moins de 6.000 chaque jour, soit un bond de plus de 500%. Rien que par rapport à la semaine dernière, ce taux est en hausse de plus de 50%.

Le taux de positivité des tests effectués est actuellement de 6,3%, soit bien plus qu'au pic de cet été. Le R, taux de reproduction du virus, est également très élevé, atteignant actuellement 1,53. Au-dessus de 1, cela signifie que l'épidémie progresse.

Incidence : 77 départements au-dessus de 250

De fait, le taux d'incidence national est lui aussi en forte hausse ces dernières semaines. Il a dépassé ce dimanche soir les 400 nouveaux cas hebdomadaires en moyenne pour 100.000 habitants, une première depuis la deuxième vague de l'automne 2020. Il était sous la barre des 100 cas pour 100.000 habitants au début du mois de novembre.

Dans plus des trois quarts des départements, le taux d'incidence dépasse les 250 cas pour 100.000 habitants. Enfin, dans 38 départements, essentiellement dans le Sud-Est et le Sud-Ouest, ce taux dépasse les 400 cas pour 100.000 habitants, comme l'indique notre carte.

Les indicateurs hospitaliers grimpent aussi

La hausse du nombre de cas se fait ressentir sur les hospitalisations. Comme le note notre confrère du Parisien, Nicolas Berrod, les hospitalisations quotidiennes pour Covid ont augmenté de 41% en sept jours et de 44% pour les soins critiques. On compte près de 900 hospitalisations en moyenne chaque jour et près de 200 en soins critiques, soit le niveau du pic de la quatrième vague cet été. On compte ainsi actuellement plus de 11.300 personnes hospitalisées dont plus de 2.000 en soins critiques.

Un taux d'incidence très élevé chez les plus jeunes

La situation à l'école sera particulièrement étudiée lors de ce conseil sanitaire. En effet, la vaccination n'étant accessible qu'à partir de l'âge de 12 ans, c'est sans doute aujourd'hui l'un des lieux où le virus circule le plus. Les taux d'incidence sont particulièrement élevés, plus que la moyenne nationale, notamment chez les 6-10 ans frôle par exemple les 1.000 nouveaux cas hebdomadaires pour 100.000 personnes, comme l'indique notre graphique.

Dix millions de doses de rappel

Dix millions de Français ont reçu leur dose de rappel de vaccin contre le Covid-19, a annoncé le ministre de la Santé Olivier Véran samedi soir. L'objectif que s'était fixé le gouvernement pour cette fin de semaine est donc atteint. Depuis dix jours, tous les adultes sont désormais éligibles à une dose de rappel, ce qui a provoqué un afflux de prises de rendez-vous. À partir du 15 janvier, la dose de rappel sera obligatoire pour les 18-64 ans afin que leur pass sanitaire reste valide.