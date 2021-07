Face à la flambée des contaminations au Covid-19, les autorités ont pris des mesures de restriction : la Martinique va être confinée pendant au moins trois semaines, tandis qu'un couvre-feu s'appliquera dès vendredi soir en Guadeloupe.

L'unité de soins intensifs du CHU de Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe © AFP / Lara Balais

Tour de vis sanitaire en Guadeloupe et en Martinique. Alors que le nombre de cas de Covid-19 explose dans les Antilles, les deux territoires français s'apprêtent à renouer avec des mesures drastiques : un couvre-feu a été décrété à compter de vendredi soir en Guadeloupe et pour trois semaines, de 21h à 5h du matin. À une centaine de kilomètres au sud, la Martinique se prépare à un nouveau confinement, qui s'appliquera à partir de ce week-end et pour une durée d'au moins trois semaines. Une attestation sera donc nécessaire pour se déplacer au-delà d'un rayon de 10 km. Quant au couvre-feu déjà en vigueur, il est avancé à 19h au lieu de 21h.

Un taux d'incidence de 995/100 000 en Martinique

Avec ces restrictions, les autorités espèrent freiner l'épidémie, dont les indicateurs sont au rouge. En Martinique, le taux d'incidence atteint un niveau sans précédent sur l'île : 995 nouveaux cas pour 100 000 habitants en une semaine. Vingt-huit patients sont actuellement hospitalisés (12 de plus en 24 heures). "On est dans une situation de chaos", alertait jeudi la sénatrice Catherine Conconne sur franceinfo. "Cette flambée épidémique a un impact majeur sur le système de santé", souligne la préfecture de Martinique. "Cette hausse se répercute sur le nombre d'accueils aux urgences, en hospitalisations et en réanimation : le CHUM a atteint un niveau de saturation." L'occupation des lits atteignait mercredi 115% des capacités hospitalières, contre 50% une semaine plus tôt.

En Guadeloupe, la circulation du virus apparaît plus contenue, mais le taux d'incidence (290 / 100 000) reste supérieur à la moyenne sur le territoire français (191/100 000). Les appels passés aux services des urgences ont été multipliés par 10 en deux semaines, selon le préfet Alexandre Rochatte. Interrogé par franceinfo, il a expliqué redouter un pic épidémique "d'une violence et d'une brutalité qu'on n'avait pas vu jusqu'ici en Guadeloupe".

15% de personnes complètement vaccinées

Pour le Premier ministre Jean Castex, cette situation "dramatique" s'explique par la réticence d'un nombre important d'habitants face à la vaccination. En Guadeloupe comme en Martinique, seul 15% de la population est complètement vaccinée, contre quasiment 50% sur l'ensemble du territoire français.

Une faible dynamique vaccinale

Surtout, l'impulsion déclenchée par l'allocution d'Emmanuel Macron le 12 juillet ne s'observe pas sur les courbes, dans les deux territoires, où les premières injections de vaccins anti-Covid progressent peu.