Deux mois après la mise en service en France du Paxlovid, un antiviral indiqué pour les malades immunodéprimés ou risquant de développer une forme grave de Covid-19, seuls 3 500 patients en ont bénéficié . "Bien en dessous de la cible visée", reconnaît-on au gouvernement. La faute à une procédure trop complexe.

La France a été le premier pays européen à déployer le Paxlovid, présenté comme un traitement miracle contre le Covid. Le gouvernement a misé gros : 500.000 boîtes achetées pour l’année 2022. Montant de l’addition : aux alentours de 250 millions d’euros. Pourtant, après deux mois de mise en service de ce médicament, seuls 3.500 patients en ont bénéficié.

Commercialisé par les laboratoires Pfizer, le Paxlovid est destiné aux personnes immunodéprimées (elles sont 300.000 en France) et aux plus de 65 ans qui ont des risques de faire une forme grave de la maladie, comme les patients qui souffrent de diabète, d’obésité, les insuffisants cardiaques et respiratoires. 3.500 patients traités avec le Paxlovid, "c’est bien en dessous de la cible visée", reconnaît le ministère de la Santé.

"Ça décourage tout le monde"

Ce raté, Philippe Besset, président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France, l'explique par une procédure beaucoup trop complexe pour prescrire ce médicament. "Dans les 5 jours, le patient doit se rendre compte qu’il a le Covid. Il doit aller voir son médecin qui doit l’envoyer ensuite faire un test et ensuite rentrer dans une plateforme informatique un peu compliquée pour ensuite pouvoir commander le produit. Ça décourage tout le monde."

Le Paxlovid doit être pris 5 jours maximum après l’apparition des premiers symptômes. C’est donc une course contre la montre, trop lourde pour les médecins. Pire, certains en ont presque oublié l'existence de ce traitement, selon le docteur Jacques Battistoni, président du syndicat MG France. "Les médecins ne l’ont plus en tête. On est aujourd’hui submergés par des tas d’informations, notamment concernant le Covid. Si vous le dites une fois, ça n’est pas suffisant. Est-ce qu’on a dépensé autant dans l’achat des boites que dans la communication autour du produit, pas forcément…"

Le ministère de la Santé explique à France Inter avoir organisé à de nombreuses reprises des réunions avec les syndicats de médecins, de pharmaciens mais aussi avec les agences régionales de santé et les associations de patients. Il a délivré des fiches à destination des médecins et des pharmaciens. Mais rien à faire, le médicament ne décolle pas. À tel point que pour relancer le Paxlovid, efficace à près de 90% contre le variant Omicron, le ministère de la Santé réfléchit déjà à simplifier la procédure.