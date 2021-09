Selon un étude de l’université d’Oxford, l’espérance de vie mondiale a fortement reculé dans le monde en 2020 à cause de la pandémie de Covid-19. Le recul le plus important depuis 1945, dont les premières victimes sont les hommes, surtout au Etats-Unis.

En France, l’espérance de vie à la naissance a diminué d’environ six à sept mois en 2019 © AFP / Delphine Mayeur / Hans Lucas

Un bilan plus que glaçant. En 2020, l'espérance de vie au niveau mondial a connu sa plus forte baisse depuis la Seconde Guerre mondiale, affirme ce lundi une nouvelle étude de l'université d'Oxford. Couvrant l'Europe, les Etats-Unis et le Chili, ce travail publié dans l'International Journal of Epidemiology se base sur les données de 29 pays.

Dans l'ensemble, seuls deux pays sur ces 29 ont vu leur espérance de vie augmenter entre 2019 et 2020 : la Norvège et le Danemark. Dans les 27 autres pays, des réductions de l'espérance de vie à la naissance ont été observées, dont la plupart pourraient être liées aux décès officiels dus au Covid-19, selon les chercheurs. Parmi eux, cinq états ont connu un recul de l'espérance de vie de moins six mois : la Finlande, l'Iceland, la Grèce, l'Allemagne et l'Estonie. En d'autres termes, le Covid ne semble avoir eu que très peu d'influence sur leur taux de mortalité.

Pour les 22 autres états, l'espérance de vie a diminué de six mois à presque deux ans pour certains, entre 2019 et 2020. Les États-Unis, la Lituanie, la Bulgarie, la Pologne et l'Espagne ont connu la plus grosse évolution avec une baisse de l'espérance de vie d'un an et demi ou plus. L'Italie, la Belgique, la Slovénie, la République tchèque, l'Angleterre et le Pays de Galles, ont perdu en moyenne un an d'espérance de vie. Il s'agit là des pays qui, selon l'étude, semblent donc avoir été le plus touchés par l'épidémie.

L'espérance de vie française quant à elle, n'a pas grandement évolué. La France a exactement perdu 0,66 an d'espérance de vie en moyenne entre 2019 et 2020 (0,67 an pour les hommes et 0,65 an pour les femmes). Soit tout juste un peu plus de 6 mois.

La plus grosse baisse depuis la Seconde Guerre mondiale

Ces cinq dernières années, la tendance était pourtant à la hausse dans les 29 pays considérés par cette étude. "De 2015 à 2019, tous les pays ont connu une augmentation de l'espérance de vie à la naissance" peut-on lire dans l'article. Cette baisse de l'espérance de vie en 2020 surpasse même celle de 2015, année où l'espérance de vie avait fortement reculé en raison d'une saison grippale particulièrement mauvaise.

Surtout, un tel recul de l'espérance de vie n'avait pas été observé depuis la Seconde Guerre mondiale dans de nombreux pays d'Europe occidentale tels que l'Espagne, l'Angleterre et le Pays de Galles, l'Italie, la Belgique, la France, les Pays-Bas, la Suède, la Suisse et le Portugal.

Les hommes et les plus de 60 ans sont les plus touchés

Selon l'étude, dans la plupart des pays, l'espérance de vie des hommes a davantage diminué que celle des femmes. Alors qu'elle était déjà plus basse que celle des femmes dans de nombreux pays, la crise du Covid n'a fait que renforcer cette tendance.

La baisse de l'espérance de vie la plus importante a été observée chez les hommes aux États-Unis (-2,2 ans par rapport à 2019) et en Lituanie (-1,7 par rapport à 2019). L'espérance de vie des hommes a également diminué de plus d'un an dans 15 pays, contre 11 pays pour celle des femmes, effaçant ainsi les progrès réalisés en matière de mortalité au cours des années précédentes.

Aux États-Unis, l'augmentation du taux de mortalité a surtout touché les personnes en âge de travailler et les moins de 60 ans. En Europe, au contraire, les décès des personnes âgées de plus de 60 ans, multipliés par l'arrivée du Covid-19, ont contribué davantage à l'augmentation de la mortalité.

Le Covid-19, "un choc dévastateur pour de nombreux pays"

Un décompte de l'AFP fait état de près de 5 millions de morts du Covid-19 depuis fin décembre 2019 dans le monde. Parmi les pays les plus touchés, les États-Unis comptent près de 700 000 décès, le Brésil près de 600 000, l’Inde près de 500 000, le Mexique près de 300 000 et la Russie, un peu plus de 200 000. En France, le Covid-19 a causé un peu plus de 110 000 morts jusqu'à présent.

Pour le Dr Ridhi Kashyap, co-auteur principal de l'étude de l'université d'Oxford, le lien entre l'arrivée du Covid-19 et cette baisse de l'espérance de vie ne fait aucun doute : "Le fait que nos résultats mettent en évidence un impact aussi important directement attribuable au Covid-19 montre à quel point il a été un choc dévastateur pour de nombreux pays".

Si le nombre de décès s'évalue aujourd'hui autour de 5 millions, l’Organisation mondiale de la santé estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait en réalité être deux à trois fois plus élevé.