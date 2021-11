Dans son dernier avis publié ce mardi, la HAS recommande de vacciner les enfants de 5 à 11 ans susceptibles de faire une forme grave de la maladie, ainsi que ceux qui vivent dans l'entourage d'une personne fragile non éligible à la vaccination.

Dans un centre de vaccination à Dinan en Bretagne le 14 septembre 2021. © AFP / Martin Bertrand

Après l’agence européenne des médicaments, c’est au tour de la Haute autorité de Santé de se prononcer en faveur de la vaccination des enfants de 5 à 11 ans. Dans un avis rendu ce mardi, elle recommande la vaccination des plus jeunes pour lutter contre l’épidémie de Covid-19. Tous les enfants ne sont pas concernés, seulement ceux présentant un risque de développer une forme grave de la maladie, soit 360 000 enfants, ou ceux vivant dans l'entourage de personnes fragiles, immunodéprimées ou vulnérables non protégées par la vaccination.

Il s'agit notamment d'enfants souffrant de maladies hépatiques chroniques, maladies cardiaques et respiratoires chroniques, maladies neurologiques, d'obésité, de diabète, d'immunodéficience primitive ou encore atteints de trisomie 21.

420 000 cas de Covid-19 chez les 5-11 ans

Près de 17 000 enfants de 5 à 11 ans ont déjà reçu au moins de dose. Ces enfants souffrent d'une maladie à très haut risque de forme grave du Covid-19. La HAS précise que près de 420 000 cas de Covid-19 ont été confirmés et enregistrés (SI-DEP), dont 28 % symptomatiques.

Une poignée de pays autorise la vaccination pour cette classe d’âge, comme les États-Unis, le Canada et Israël. "Pour l'instant, seul le vaccin Pfizer a obtenu une autorisation de mise sur le marché dans cette tranche d'âge avec un dosage qui est trois fois inférieur au dosage utilisé chez les adultes. Les vaccins contiennent 10 microgrammes d'antigènes alors que le vaccin qui est utilisé chez l'adulte en contient 30" précise Daniel Floret, vice-président de la commission technique des vaccinations de la HAS à Franceinfo.

L’AEM, l'autorité de régulation européenne du médicament, avait autorisé la semaine dernière l’usage du vaccin Pfizer/BioNTech pour les 5-11 ans. "En complément, la HAS recommande de renforcer la prévention de la transmission en milieu scolaire par le maintien des mesures barrières, l'aération régulière des locaux et l'utilisation périodique des tests de dépistage."

Un taux d'incidence en hausse chez les enfants

Selon la Haute autorité de Santé, la classe d'âge des 6 à 11 ans est désormais celle, parmi les enfants scolarisés, qui enregistre le taux d'incidence le plus élevé. La HAS précise qu'elle se prononcera "ultérieurement" sur la pertinence d'élargir cette vaccination à l'ensemble des enfants âgés de cinq à 11 ans, "après avoir auditionné les parties prenantes". "Ces auditions viseront à éclairer le rapport bénéfice/risque individuel de la vaccination des enfants pour lesquels le risque de survenue de forme sévère ou de décès est faible au regard du risque possible de survenue d'effets indésirables rares."

Le Comité national d’éthique a également été saisi par le gouvernement pour donner un avis sur l’intérêt de vacciner les enfants. Selon le ministre de la Santé, "cette vaccination ne commencerait pas en France avant le début de l'année 2022", si toutefois elle était décidée.

"On est à trois semaines d’avoir des données sur trois millions d’enfants américains qui ont été vaccinés et qui ont moins de 12 ans", explique Arnaud Fontanet, épidémiologiste à l'Institut Pasteur et membre du Conseil scientifique sur France Inter. "Ces informations nous permettront de savoir si la vaccination est parfaitement sûre pour les enfants. On avait jusqu’à présent les données de l’essai clinique sur 2000 enfants vaccinés et cela nous permet de voir que le vaccin fonctionne très bien." Il conclut : "Ce serait bien de les vacciner, d’abord pour eux-mêmes, cela leur permettrait d’avoir une scolarité la plus tranquille possible."