Selon une étude publiée par la Drees ce vendredi, plus de la moitié des tests PCR réalisés pour détecter le Covid dans la semaine du 12 au 18 octobre ont vu leurs résultats délivrés en moins de 24 heures. Au total, plus de 17 millions de tests ont été réalisés.

Plus de la moitié des tests PCR ont été réalisés en moins de 24 heures © AFP / Jeanne Fourneau / Hans Lucas

Selon la Drees (Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques), les délais pour obtenir les résultats d'un test PCR se sont nettement réduits ces dernières semaines. Sur la semaine du 12 au 18 octobre, où 1 635 000 tests ont été réalisés, plus de la moitié d'entre eux (52,4%) ont délivré leurs résultats en moins de 24h. Si l'on ajoute ceux qui ont été obtenus entre 24 et 48h après le test, près de neuf tests sur dix ont permis d'obtenir un résultat en moins de deux jours.

Depuis le milieu du mois de septembre, le délai d'obtention des résultats s'est réduit à nouveau, après un fort trou d'air à la fin de l'été : la dernière semaine d'août, moins de 40% des tests étaient effectués en moins de 24h (et plus de 10% avaient un délai d'attente de 72h). On est toutefois loin du niveau d'avant l'été, où plus de 60% des tests donnaient leurs résultats en un jour maximum.

La Drees a par ailleurs dressé une carte du délai médian pour obtenir les résultats département par département (pour la semaine du 12 octobre également). Il en ressort que la Haute-Marne et la Haute-Loire sont les départements où ce délai médian est le plus élevé, plus d'un jour et demi. En revanche, dans d'autres départements comme la Seine-Maritime, l'Hérault, l'Aude, les Pyrénées-Orientales ou la Haute-Corse par exemple, il faut autour d'une demi-journée (en médiane) pour obtenir les résultats.