Le ministre de la Santé Olivier Véran et la Ministre déléguée chargée de l'Autonomie Brigitte Bourguignon, ont adressé mardi soir, aux acteurs concernés, le guide d'organisation de la vaccination anti Covid en Ehpad et en unité de soins de longue durée (USLD).

Le guide d’organisation de la vaccination en EHPAD et USLD, qui doit en principe commencer dimanche, a été adressé aux acteurs concernés © AFP / Lindsey Parnaby

La première campagne de vaccination contre le Covid-19 doit débuter dimanche en France dans "deux ou trois" établissements pour personnes âgées et concernera "quelques dizaines de résidents", a annoncé mardi le ministre de la Santé, Olivier Véran, invité du 20h de TF1. Ces premiers établissements, comme tous les autres, devront avoir recueilli le consentement des patients ou de leur entourage et organisé une consultation médicale pré-vaccinale.

Pour cela ils ont reçu, mardi soir, le guide d’organisation de la vaccination en EHPAD et USLD. Un document de 45 pages censé contenir les informations nécessaires à ceux qui doivent pratiquer la vaccination (comment réagir en cas d'épisode allergique par exemple), et les réponses aux questions que les résidents ou leurs familles pourraient se poser sur forme de foire aux questions "vaccination et consentement" (Le résident peut-il être accompagné d’un tiers lors de la consultation pré-vaccinale? ou Si le résident refuse la vaccination, sera-t-il traité différemment par les professionnels de l’établissement ? Etc)

Surtout, le guide veut faciliter la préparation et la conduite de la campagne de vaccination pour les équipes des EHPAD et USLD. Pour cela la préparation en amont, puis la prise en compte de la chaîne logistique compliquée par le fait que le vaccin vaccin Pfizer-BioNTech requiert un stockage à -80°C., puis l'organisation d’une journée de vaccination sont détaillées.

Après les premiers résidents dimanche, la vaccination sera étendue à d'autres établissements dès le lundi avant de prendre son rythme de croisière. Des livraisons de vaccins "plus importantes" sont prévues pour "la fin du mois de décembre et au début du mois de janvier" a précisé le ministre de la Santé.