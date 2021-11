Près de 1% des classes du pays sont fermées en raison de cas de Covid, selon le ministère de l'Éducation nationale. Au total, 4 048 classes ont fait les frais de fermetures dans les écoles primaires, un record depuis la rentrée.

Dès le premier cas de Covid, les classes de primaire ferment leurs portes © AFP / Adrien Nowak / Hans Lucas

Ce vendredi, il y a 4 048 classes fermées en France pour cause de cas de Covid-19 : c'est le plus haut chiffre annoncé depuis la rentrée de septembre. Selon le ministère de l'Éducation nationale, cela représente 0,8% des classes du pays. Le nombre a fortement augmenté depuis les derniers chiffres, juste avant les vacances de la Toussaint, qui s'élevaient à 1 246 classes fermées.

Mi-septembre, le nombre de classes fermées était monté à près de 3 300 classes, avant de baisser puis de repartir à la hausse à partir de fin octobre. Ces chiffres restent toutefois inférieurs au mois d'avril, avant la dernière vague de fermetures : il y avait alors plus de 11 000 classes fermées – et le nombre était redescendu à 5 110 fin mai.

Plus de 10 000 cas en une semaine

Par ailleurs, 28 écoles sont totalement fermées, ce qui représente 0,05% des établissements scolaires. Au total, 10 962 cas de Covid ont été constatés la semaine dernière, sur 12,2 millions d'élèves. Il n'y en avait que 257 fin octobre.

Depuis la rentrée, les règles stipulent qu'un cas de Covid-19 dans une classe en primaire, cela entraîne la fermeture de cette classe. En revanche, au collège et au lycée, seuls les élèves non vaccinés sont renvoyés chez eux et doivent s'isoler une semaine. Depuis lundi, toutes les classes d'écoles élémentaires de France sont à nouveau soumises à l'obligation du port du masque.