Un nouveau protocole sanitaire entrera en vigueur lundi 14 mars dans les établissements scolaires. Comme prévu, le port du masque ne sera plus obligatoire en classe pour les élèves comme pour les personnels.

Le port du masque ne sera plus obligatoire à l'école. © AFP / Myriam Tirler / Hans Lucas

Le gouvernement poursuit l'allègement des restrictions sanitaires liées au Covid-19. Lundi 14 mars, le port du masque, déjà levé dans les lieux soumis au pass vaccinal depuis le 28 février, ne sera plus obligatoire dans les lieux clos, hormis dans les transports en commun et les établissements de santé. Le pass vaccinal ne sera plus requis dans les restaurants, bars, discothèques, cinémas, théâtres, salles de spectacle, stades, etc. Le pass sanitaire (preuve vaccinale, test négatif ou certificat de rétablissement) restera en revanche en vigueur à l'entrée des hôpitaux, des maisons de retraite et des établissements pour personnes handicapées. Ce jeudi, le ministère de l'Éducation nationale a précisé le protocole sanitaire applicable à compter de lundi dans les établissements scolaires : il est abaissé au niveau 1.

Le gouvernement justifie ces allègements par la situation sanitaire qui "s'améliore nettement depuis plusieurs semaines". Mais depuis quelques jours, le taux d'incidence repart à la hausse dans une dizaine de départements.

Fin du port du masque obligatoire pour les élèves et le personnel

Le passage au niveau 1 du protocole sanitaire implique la fin de l'obligation du port du masque en intérieur pour les élèves de l’école élémentaire. Le ministère a décidé d'y mettre également fin "pour tous les personnels ainsi que les collégiens et lycéens en cohérence avec les évolutions retenues en population générale". Le masque ne sera donc plus obligatoire pour les élèves et le personnel à l'école, au collège et au lycée.

Toutefois, les élèves, leurs responsables légaux et les personnels qui souhaitent continuer à le porter pourront le faire. Il est d'ailleurs fortement recommandé en intérieur, à partir de 6 ans, "pour les personnes contacts à risque durant les sept jours après la survenue du cas confirmé ainsi que pour les cas confirmés durant les sept jours suivant leur période d’isolement", à l'école et pour les activités périscolaires. Enfin, le port du masque peut être recommandé sur avis médical.

Le ministère rappelle par ailleurs que le port du masque reste obligatoire dans les transports en commun ainsi que dans les transports scolaires pour tous les enfants âgés de plus de six ans.

Ce changement de protocole sanitaire ne concerne pas les académies d’outre-mer. En outre, le ministère précise qu'en fonction de l'évolution de la situation épidémique, "des mesures adaptées aux situations locales peuvent être décidées par les préfets, en lien avec l’agence régionale de santé et les autorités académiques".

Changement de protocole pour les cas contacts

Si un cas confirmé apparaît parmi les élèves dans une école maternelle ou élémentaire, tous les élèves de la classe sont considérés comme contacts à risque, sans distinction entre les élèves ayant ou non porté le masque. Les élèves pourront poursuivre l’apprentissage en présentiel mais devront réaliser un autotest deux jours après le dernier contact (J+2) avec le cas confirmé (sauf pour les élèves ayant contracté la Covid-19 dans les deux mois précédents).

Au collège et au lycée, tous les élèves ayant été en classe avec le cas confirmé sont considérés comme contacts à risque, sans distinction entre les élèves ayant ou non porté le masque. Les élèves de plus de 12 ans, non vaccinés et qui n'ont pas contracté le Covid-19 depuis moins de deux mois devront respecter une quarantaine de sept jours après le dernier contact avec le cas confirmé et réaliser un test antigénique ou RT-PCR à l'issue de cette période. Les autres n'auront pas de quarantaine à respecter mais devront réaliser un autotest à J+2.

Pour ce qui est des personnels des écoles, collèges et lycées qui ont une couverture vaccinale complète, ils n'auront pas à s'isoler après un contact avec un cas confirmé s'ils réalisent un test (autotest ou test antigénique) à J+2. Ceux ayant contracté le Covid-19 depuis moins de deux mois n'auront pas à s'isoler ni à réaliser un dépistage. Ceux qui n'ont pas un schéma vaccinal complet devront s'isoler durant sept jours (l'isolement prendra fin au terme de sept jours si un test antigénique ou RT-PCR est réalisé et que son résultat est négatif).

Pour les cas positifs : pour les élèves de moins de 12 ans, indépendamment de leur statut vaccinal, ainsi que les élèves de 12 ans et plus et les personnels bénéficiant d’un schéma vaccinal complet, l’isolement est de sept jours (possibilité de réduire à cinq jours si un test antigénique ou PCR est réalisé à J+5 et que son résultat est négatif, et en l’absence de symptômes depuis 48 heures) ; pour les élèves de 12 ans et plus et les personnels non vaccinés ou ne disposant pas d’un schéma vaccinal complet, l'isolement est de dix jours (possibilité de réduire à sept jours).

Il ne sera pas nécessaire de redémarrer un cycle de dépistage si un nouvel élève de la classe est positif. "Le cycle de dépistage ne redémarre que si le second cas confirmé a eu des contacts avec les autres élèves après un délai de sept jours suite à l’identification du premier cas", précise le ministère.

Limiter les brassages "dans la mesure du possible"

Le protocole sanitaire de niveau 1 prévoit également la fin des limites de brassage entre groupes d'élèves par niveau ou à la cantine. Il est cependant recommandé, "dans un premier temps et dans la mesure du possible, de limiter les brassages trop importants entre groupe-classe et niveaux notamment pendant les temps de recréation et de restauration". Par ailleurs, les gestes barrières, comme le lavage des mains, l’aération et la désinfection des surfaces, sont maintenus.

Reprise des sports de contacts

En outre, le protocole sanitaire de niveau 1 prévoit la fin des restrictions pour la pratique des activités physiques et sportives et donc la reprise des sports de contacts et les activités en piscine à l'intérieur comme à l'extérieur.

Enfin, les sorties scolaires et voyages scolaires sont autorisés mais dans le strict respect des conditions sanitaires et de sécurité. Pour rappel, les voyages scolaires à l’étranger doivent respecter les règles fixées par le pays d’accueil.