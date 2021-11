Le début de la cinquième vague de l'épidémie de Covid-19 semble se confirmer, à la lecture du dernier bilan hebdomadaire de Santé publique France. Le taux d'incidence continue de grimper, la transmission du virus progresse et la majeure partie des départements se trouvent maintenant au-dessus du seuil d'alerte.

Les indicateurs de l'épidémie repassent progressivement dans le rouge © AFP / Delphine Mayeur

La dégradation de la situation sanitaire se poursuit en France, confirmant ainsi les craintes du gouvernement, Jean Castex et Olivier Véran en tête, de voir se former semaine après semaine la cinquième vague de l'épidémie. Plusieurs indicateurs repassent peu à peu dans le rouge, mais selon les autorités, le respect des gestes barrières et la campagne de vaccination qui continue avec l'extension de la troisième dose suffisent pour l'instant. Aucune mesure plus restrictive n'est pour l'instant prévue.

L'incidence bondit de 44%, le R à 1,3

La semaine dernière, le taux d'incidence, qui témoigne de la diffusion de la maladie sur le territoire, a progressé avec un bond impressionnant : 90 nouveaux cas pour 100 000 habitants, selon le dernier point épidémiologique présenté jeudi par Santé publique France, ce qui correspond à une augmentation de 44% en une semaine. Le pays n'avait pas connu une telle incidence depuis la deuxième semaine de septembre, mais à cette période la tendance était à la décrue de l'épidémie.

Un autre indicateur majeur témoigne de cette dégradation : le taux de reproduction du virus (R), le nombre moyen de cas secondaires qu'entraîne une personne infectée. Depuis le 13 septembre, le R ne cesse d'augmenter, passant de 0,72 à 1,30, avec une forte poussée pendant les vacances scolaires. Autrement dit, aujourd'hui, une personne malade contamine en moyenne 1,3 personne, contre environ 1 personne il y a un mois.

Toutes les régions et tranches d'âges concernées

D'après Santé Publique France, toutes les régions de France métropolitaine sont concernées par cette hausse des indicateurs. Toutefois, 21 départements ont désormais un taux d'incidence qui dépasse les 100 pour 100 000 habitants (le double du seuil d'alerte), auxquels on peut ajouter la Martinique, la Guyane et la Réunion. Parmi eux, quatre ont une incidence qui dépasse les 150 pour 100 000 habitants : la Lozère (177), l'Ardèche (154,8), la Haute-Corse (161,3) et la Guyane (162). Seulement six départements résistent et restent sous le seuil d'alerte : l'Aube, la Manche, la Marne, la Nièvre, la Somme et les Vosges.

Si toutes les tranches d'âges voient aussi leur taux d'incidence monter, ce ne sont plus les plus âgés qui sont les plus concernés, contrairement au mois dernier. Désormais, la maladie se diffuse vite chez les 20-49 ans, dont le taux d'incidence dépasse les 100 pour 100 000 habitants. Et en particulier chez les 30-39 ans, passés de 85 à 131 entre la semaine du 25 octobre et la semaine dernière, soit une augmentation de 53%.