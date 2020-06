Invitée mercredi matin du Grand Entretien de France Inter, la présidente du Rassemblement national Marine Le Pen a étayé son discours en affirmant que la France était le pays qui compte le plus de morts du Covid-19 en Europe. C'est faux : elle est le troisième pays le plus touché.

La France fait tout de même partie des quatre pays à avoir, pour l'heure, franchi le seuil des 10 000 morts du Covid-19 © Radio France / JB

Invitée mercredi de la matinale de France Inter, la présidente du Rassemblement national a déclaré que la France était le pays qui, en Europe, compte le plus de morts du Covid. Interrogée par un auditeur sur la gestion de la crise par les présidents du Brésil et des États-Unis, Jair Bolsonaro et Donald Trump, elle a répondu :

On ne résume pas une politique à cette situation de la crise sanitaire, sinon M. Macron va renoncer à se présenter à nouveau, compte tenu des erreurs majeures qui ont été commises en France, qui a quand même le nombre de morts le plus important d'Europe.

Cette affirmation est fausse : au moins deux autres pays en Europe géographique (et un dans l'Union européenne) dépassent le nombre de morts atteint en France : au 9 juin, le Royaume-Uni comptait 40 968 morts du Covid-19, et l'Italie 34 043. La France arrive derrière, en troisième position, avec 29 296 personnes décédées des suites du Covid-19. En revanche, elle fait partie des quatre seuls pays européens (avec l'Espagne en plus) à avoir dépassé le seuil des 10 000 morts.

En termes de cas de Covid-19 confirmés, la France arrive même aussi derrière l'Espagne et l'Allemagne. Et si l'on se penche en particulier sur le nombre de morts par habitants, la France s'en tire mieux notamment que la Belgique, qui a compté (toujours au 9 juin) une moyenne de 842,1 morts pour un million d'habitants, contre presque deux fois moins (437,3 morts pour un million d'habitants) en France.