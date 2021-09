Ce nouveau protocole sanitaire, qui va être testé dans une dizaine de départements, prévoit que toute la classe soit testée en cas de suspicion de cas positif. Seulement les enfants touchés par le Covid-19 devront rester chez eux, a explique le ministre de l'Éducation mardi matin.

Dans une salle de classe à Saint-Martin-de-Queyrieres, dans les Hautes-Alpes. © AFP / Thibaut Durand

Le protocole sanitaire dans les écoles va évoluer dans les prochains jours pour lutter contre l’épidémie de Covid-19. Une expérimentation sera menée dans "une dizaine de départements" a annoncé ce mardi 28 septembre Jean-Michel Blanquer sur franceinfo. À chaque fois qu’un cas positif se révèle en école primaire, toute la classe sera testée, au lieu d’imposer un retour à la maison à tous les élèves. L'objectif est de fermer le moins de classe possible et permettre d'assurer la "continuité pédagogique".

Seulement les enfants qui sont positifs devront rester chez eux. Si des parents refusent que l'élève soit testé, il sera considéré comme positif et donc renvoyé à la maison pour sept jours. Le protocole sanitaire actuel impose la fermeture d’une classe entière au premier cas de Covid détecté.

Expérimentation dans différents départements

"On le fait dans des départements variés, pour pouvoir comparer" précise Jean-Michel Blanquer, là où l’épidémie circule le plus, dans d’autres où le taux d’incidence est faible. L’expérimentation va durer plus d’un mois et démarrera probablement la semaine prochaine. Si elle est concluante, elle pourra être étendue à d’autres départements. "On verra si cela change vraiment la donne", poursuit le ministre. Cette expérimentation se rapproche des préconisations du Conseil scientifique.

À partir de la semaine prochaine, le masque ne sera aussi plus obligatoire pour les enfants dans les départements où le taux d’incidence est en-dessous de 50 cas pour 100.000 habitants. La liste sera annoncée par le ministère de l’Éducation nationale jeudi. Il annoncera également si les professeurs sont concernés par cet assouplissement.

Jean-Michel Blanquer assure qu’il y a de moins en moins de cas de Covid-19 dans les écoles. "On est descendu en-dessous des 2 000 classes fermées. Ce qui est évidemment un assez bon chiffre puisqu'on était montés au-dessus de 3.000, 3.500 même." En revanche, le nombre de tests effectués dans l’école reste insuffisant : "Notre objectif, c’est 600 000 par semaine. En réalité, on est encore en dessous. On doit être autour de 200 000."