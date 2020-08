INFO FRANCE INTER | Plus de 1 800 personnes sont mortes à domicile de la Covid-19 depuis le début de la crise. L'Institut national de la santé et de la recherche médicale a publié lundi les chiffres du nombre de certificats de décès, avec une mention "coronavirus", entre le 1er mars et le 31 mai.

Plus de 1800 personnes sont mortes à domicile du Covid-19 depuis le début de la crise © Radio France / Jean-François Fernandez

C'était l'un des chiffres qui manquait. On connaissait jusqu'à maintenant le nombre des personnes mortes de la Covid-19 dans les Ehpad et dans les hôpitaux (un peu plus de 30 000) mais pas à domicile. Mais lundi, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) a publié le nombre cumulé de certificats de décès comptabilisés avec une mention Covid-19, dans les Ehpad, les hôpitaux et à domicile.

"Cette statistique inclut tous les décès survenus sur le territoire français, y compris les décès à domicile", précise à France Inter Grégoire Rey, directeur du centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès (CepiDC) de l'Inserm. "On comptabilise 1 800 décès avec mention de Covid-19" entre le 1er mars et le 31 mai, ajoute-t-il. "C'est un chiffre relativement attendu", au vu du niveau de la mortalité constatée ces dernières années en France hors coronavirus.

Ainsi, au total en France, la Covid-19 a tué 32 316 personnes entre le 1er mars et le 31 mai.

Les données de 10% des départements manquent encore

En réalité, plus de 32 316 personnes sont mortes du coronavirus en France car 10% des départements français n'ont pas encore remonté tous leurs chiffres et que la comptabilité dressée par l'Inserm s'arrête au 31 mai. Les certificats de décès sont centralisés avec un délai important, ce qui explique que cette comptabilité soit aussi tardive. On peut donc s'attendre à ce qu'il y ait "quelques centaines ou milliers de morts" en plus à la fin, a estimé Grégoire Rey.

Jusqu'à maintenant la comptabilité dressée par Santé publique France et la direction générale de la Santé faisait état de 30 513 morts au 23 août.

La situation de l'épidémie se détériore à nouveau en France depuis quelques semaines. Le pays a enregistré 4 897 cas confirmés supplémentaires de contamination par le nouveau coronavirus en l'espace de 24 heures, a annoncé dimanche l'agence Santé Publique France (SPF). Ce chiffre, qui marque une hausse sensible après celui de 3 602 annoncé samedi, constitue un plus haut en terme de cas quotidiens décelés depuis la fin du confinement en France, le 11 mai.