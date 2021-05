C'est une barre symbolique, certes, mais elle s'inscrit dans une baisse du nombre de cas graves de Covid-19 similaire à celle qui avait suivi la première vague, et qui semble se pérenniser. Le nombre de nouveaux patients hospitalisés chaque jour est lui aussi en forte baisse.

Un lit d'hôpital vide dans le service de réanimation de l'hôpital Delafontaine à Saint-Denis (93) © AFP / Thomas SAMSON

C'est un nouveau signal encourageant, alors que le déconfinement a marqué un pas de plus mercredi dernier avec la réouverture des commerces, cinémas ou terrasses de restaurants. Dans les hôpitaux, on commence à souffler un peu : le nombre total de patients qui y sont traités pour Covid-19 enregistre enfin une baisse importante sur le long terme.

Au total, 19 765 patients Covid étaient hospitalisés samedi soir, selon le dernier décompte de Santé Publique France. C'est le chiffre le plus bas jamais enregistré depuis le 27 octobre 2020, et peut-être enfin une accalmie pour les soignants qui font face à une saturation de leurs services depuis plusieurs mois.

Cette chute du nombre de patients hospitalisées est d'autant plus rassurante qu'elle arrive après deux "faux départs" en novembre 2020 puis en février 2021 : deux moments où le nombre d'hospitalisation a connu une baisse en trompe-l'œil suivie d'une nouvelle aggravation de la situation. Cette fois, la plongée semble durable, notamment grâce à la vaccination qui permet, sinon de limiter les contaminations, au moins de fortement réduire le taux de formes graves nécessitant un passage à l'hôpital.

La baisse est marquée aussi pour les patients les plus graves, ceux qui ont été placés en réanimation : on en compte actuellement 3 544 sur tout le territoire français (métropole et outre-mer). Là aussi, la baisse est similaire à celle enregistrée il y a un an.

Toujours de nouvelles hospitalisations quotidiennes, mais moins nombreuses

Si l'on s'intéresse au nombre de nouveaux patients arrivant chaque jour à l'hôpital, on confirme cette accalmie : là encore, on est à un niveau jamais atteint depuis le mois d'octobre dernier. En moyenne, les hôpitaux voient arriver chaque jour 685 personnes atteintes du Covid-19, contre plus de 2 000 il y a un mois.

Les entrées en réanimation quotidiennes sont elles aussi en chute libre : environ 170 en moyenne chaque jour. Au plus fort de la troisième vague, en avril 2021, on voyait entrer jusqu'à 495 patients quotidiens dans les services de réa en France.