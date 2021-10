La circulation du coronavirus repart à la hausse dans une majorité de départements depuis le début du mois d'octobre, d'après les données de Santé publique France. Une reprise à laquelle s'attendaient les spécialistes, qui estiment toutefois que la vaccination va permettre d'éviter une nouvelle vague à l'hôpital.

Le nombre de dépistages baisse [photo d'illustration]. © AFP / Magali Cohen / Hans Lucas

Les spécialistes avaient averti : nous n'en avons pas terminé avec le Covid-19. Avec le relâchement des gestes barrières, la reprise d'activité et le retour du froid, le virus fait de nouveau parler de lui. Le taux d'incidence (nombre de cas sur une semaine pour 100.000 habitants) repart à la hausse dans la grande majorité des départements métropolitains. Entre le 2 et le 15 octobre, ce taux d'incidence augmente dans 72 départements (sur une semaine glissante), d'après les données de Santé publique France.

La hausse la plus marquée est relevée dans la Meuse, avec un taux d'incidence en augmentation de 275 % entre la semaine du 2 au 8 octobre et celle du 9 au 15 octobre. La Corrèze, l'Aveyron et les Deux-Sèvres connaissent également une hausse importante, avec un taux d'incidence qui a doublé d'une semaine à l'autre.

Le seuil d'alerte du taux d'incidence - fixé à 50 cas pour 100.000 habitants - est ainsi dépassé dans une vingtaine de départements, en premier lieu dans les Bouches-du-Rhône et en Île-de-France mais aussi dans les Deux-Sèvres et en Lozère.

En parallèle, le nombre de dépistages effectués diminue, avec 379.000 tests le vendredi 15 octobre, jour de la fin de la gratuité systématique des tests, contre environ 700.000 les vendredis précédents. Pour rappel, les tests PCR et antigéniques sont désormais payants pour les personnes majeures non vaccinées et sans ordonnance. Au 17 octobre, 88 % des personnes éligibles (plus de 12 ans) avaient reçu au moins une dose de vaccin contre le Covid-19.

Plus de cas mais pas de vague en vue à l'hôpital

Cette légère reprise de l'épidémie était pressentie par les spécialistes en raison notamment de l'arrivée de l'hiver. "On s'y attendait. De un, parce que l'activité dans notre pays a repris à plein. De deux, car il fait plus froid, plus humide, et qu'en automne et en hiver le coronavirus comme la grippe et les autres virus circulent un peu plus", a expliqué le ministre de la Santé, Olivier Véran, mercredi dernier sur franceinfo.

"Il s'est passé exactement la même chose l'année dernière", abonde ce mardi sur franceinfo Pascal Crépey, enseignant-chercheur en épidémiologie à l’École des Hautes Etudes de Santé Publique à Rennes. "C'est l'effet saisonnier et le fait que l'hiver favorise les transmissions du virus qui nous amène dans cette situation de remontée des incidences."

"Il y a, a priori, peu de chances que cette vague éventuelle submerge notre tissu hospitalier"

Pour autant, l'augmentation du nombre de cas ne se traduira pas nécessairement par une augmentation du nombre d'hospitalisations et d'admissions en soins critiques. "La remontée des incidences ne va pas signifier forcément une remontée du même type des hospitalisations parce que la France est massivement vaccinée", indique l'enseignant-chercheur. "Il y a, a priori, peu de chances que cette vague éventuelle submerge notre tissu hospitalier." D'après les dernières données de Santé publique France, 6.468 personnes étaient hospitalisées pour une infection au coronavirus lundi, dont 1.049 en réanimation.

Aussi, l'arrivée des vacances de la Toussaint pourrait avoir un effet bénéfique puisque "jusqu'à présent, les vacances scolaires ont contribué à aplatir les courbes". La fermeture des écoles, la diminution du nombre de personnes dans les transports en commun, notamment, permettent d'éviter les brassages de populations et donc la circulation du virus. "On peut s'attendre à ce que cette remontée que nous voyons aujourd'hui soit un peu aplatie par les vacances scolaires et que, après les vacances scolaires, il y ait de nouveau ce phénomène d'augmentation des incidences", prévient Pascal Crépey.