La Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees) a observé durant les sept derniers jours plus de 500 tests positifs pour 100 000 habitants parmi les moins de 15 ans. C'est 43 % de plus que le maximum précédent (350), observé en avril 2021, lors de la troisième vague.

Entre le 22 novembre et le 28 novembre 2021, 4 022 400 tests RT-PCR et antigéniques pour la détection du SARS-Cov2 ont été validés © AFP / IMAGE POINT FR / LPN / BSIP

Plus de quatre millions de tests ont été validés par un professionnel de santé lors de la semaine du 22 novembre au 28 novembre 2021, et plus de 500 tests étaient positifs pour 100 000 habitants parmi les moins de 15 ans.

Cela représente une augmentation des tests positifs de 43 % par rapport au maximum atteint en avril 2021, lors de la troisième vague, c'est-à-dire 350 pour 100 000. Les nombres de tests positifs pour 100 000 habitants pour les autres tranches d’âges sont en revanche actuellement davantage comparables à ce qu’ils étaient lors des vagues précédentes.

Flambée chez les moins de 15 ans

La particularité de cette cinquième vague d'épidémie est, selon la Drees, que la hausse des contaminations sur les moins de 15 ans se produit, non pas en creux de vague, comme précédemment, mais dans un moment de "flambée épidémique".

Les moins de 15 ans représentent 23 % de l’ensemble des tests positifs, proportion qui augmente nettement depuis le début de cette cinquième vague. Cette proportion a pu déjà atteindre par le passé des niveaux presque aussi élevés : plus de 20 % début octobre 2021 (et plus de 15 % fin mai 2021).

On observe simultanément une très forte augmentation du nombre de tests chez les plus jeunes, ce qui explique au moins pour partie la hausse du nombre de tests positifs chez les moins de 15 ans.