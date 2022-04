"Le ralentissement de la circulation du SARS-CoV-2 se confirme avec une baisse de l’ensemble des indicateurs", écrit Santé publique France ce vendredi dans son bulletin hebdomadaire.

Carte de France du taux d'incidence au 25 avril © / .

Entre la guerre en Ukraine et l'élection présidentielle, l’épidémie de Covid-19 est passée au second plan en cette fin du mois d’avril. Pourtant, le virus continue de circuler de façon intense. Au mois de mars, plusieurs épidémiologistes alertaient sur l'augmentation des cas. Aujourd’hui, la situation semble plus rassurante. Le nombre d’hospitalisations diminue légèrement, il y a également moins de cas de Covid recensés. "Le ralentissement de la circulation du SARS-CoV-2 se confirme avec une baisse de l’ensemble des indicateurs", écrit Santé Publique France dans son bulletin hebdomadaire publié ce vendredi.

Décrue des contaminations

Jeudi, 59.760 cas positifs au variant Omicron ont été enregistrés en 24 heures, contre 130.000 en moyenne début avril. Il y a moins de cas positifs mais également moins de tests réalisés : 466 953 effectués le 25 avril contre 825 446 le 4 avril et 773 557 le 21 mars.

Faible circulation du virus en Ile-de-France

Le taux d’incidence est à la baisse depuis le début du mois d’avril. Pour rappel, le taux d’incidence correspond au nombre de nouveaux cas par semaine pour 100.000 habitants. Au 25 avril, il était de 890. Bien loin du pic du 23 janvier, à 3.809.

En métropole, c’est en Seine-Saint-Denis, par le passé l’un des départements les plus touchés par le Covid, que le taux d’incidence est le plus faible. Il y est de 482, de 590,9 dans le Lot-et-Garonne et de 685,9 en Charente. À l’inverse, le taux d’incidence est au plus haut en Corse (1.300 pour 100.000 habitants), dans le Jura (1116,2) et dans l’Aude (1116,2). La Réunion est le département d’outre-mer où le virus circule le plus.

Par rapport à notre carte publié fin mars, la situation s’est améliorée en Alsace. En revanche, elle s’est dégradée dans le sud, en Ariège, dans l’Aude et dans les Pyrénées-Orientales.

Moins d’hospitalisations, mais toujours autant de malades en réanimation

La lente baisse des entrées à l’hôpital des malades du Covid-19 se poursuit. Après un nouveau pic mi avril, la courbe diminue. Jeudi, en moyenne glissante, 1400 patients ont été hospitalisés. Ils étaient plus de 2900 chaque jour au début du mois de février, lors de la précédente vague.

En revanche, il n’y a pas de baisse marquée et continue dans les services de réanimation. La courbe dessine plutôt un plateau. Mercredi, il y avait encore plus de 1.600 patients en soins critiques en France.

Moins de 120 décès du Covid chaque jour

Le nombre de décès quotidiens ne diminue pas non plus. Il s’accroît légèrement ces derniers jours. Le dernier bilan de Santé publique France, du 28 avril, fait état de 116 décès, contre 139 enregistré le vendredi de la semaine précédente. Début février, plus de 200 patients mourraient chaque jour du Covid-19 à l’hôpital.

Côté vaccination, au 29 avril, la courbe évolue peu. 54,3 millions de personnes ont reçu au moins une dose (80,6% de la population totale) et 53,4 millions sont complètement vaccinées (79,2%), selon les chiffres du ministère de la Santé.