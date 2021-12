L'Agence régionale de santé (ARS) annonce un premier cas de variant Omicron confirmé chez un homme résidant en Ile-de-France, de retour du Nigéria.

Siège de l'Agence Régionale de Santé © AFP / Adrien Nowak / Hans Lucas

L'Agence régionale de santé (ARS) confirme le dépistage du variant Omicron de la Covid-19 chez un homme résidant en Ile-de-France. Il a été dépisté lors d'un test aléatoire, à sa descente d'avion, le 25 novembre. Il venait du Nigéria, en passant par le Royaume-Uni.

L'homme, non vacciné contre le Covid, asymptomatique, est âgé de 50 à 60 ans et ne présentait pas de symptômes au moment du test. Sa femme, qui l'accompagnait dans ce voyage, également non vaccinée, "a été testée positive au Covid-19 et un séquençage est en cours pour vérifier s'il s'agit également du variant Omicron", selon l'ARS. L'entourage de la personne a été testé et placé à l'isolement.

Placé à l'isolement dès son arrivée en France

Après sa descente d'avion, l'homme est resté à l'isolement à son domicile avec son épouse. Une troisième personne vivant sous le même toit a été testée ce jeudi pour déterminer si elle était contaminée et, le cas échéant, si elle est porteuse du variant. Cette troisième personne n'est pas non plus vaccinée, a précisé l'ARS.

Une autre recherche préoccupe les autorités sanitaires. On cherche actuellement d'autres personnes ayant été en contact avec le couple dans l'avion.

Un autre cas a été détecté dans le Haut-Rhin ce jeudi matin, il s'agit d'une femme d'une quarantaine d'année. Elle avait un shéma vaccinal complet et a été testée positive au retour d'un voyage en Afrique du Sud. Elle est placée à l'isolement. Jusqu'à présent, un premier cas positif au variant Omicron avait été identifié en France sur l'île de la Réunion.

Face à la menace du variant Omicron, la France a annoncé mercredi un durcissement des conditions d'accès à son territoire en imposant notamment un test négatif pour tous les voyageurs, même vaccinés, provenant d'un pays hors de l'Union européenne. Le porte-parole du gouvernement avait également fait état mercredi de "13 cas suspects du variant Omicron sur le territoire", s'attendant à des cas avérés "dans les prochaines heures ou les prochains jours".