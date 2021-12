La première injection de vaccin contre le Covid-19 s’est déroulée en France le 27 décembre 2020. Depuis, plus de 50 millions de vaccinations ont été réalisées. Mais une partie de la population semble encore réfractaire.

Dans un centre de vaccination à Dinan en Bretagne, le 14/09/2021. © AFP / Martin Bertrand

C’est le prénom qui a été répété des dizaines de fois dans les médias le 27 décembre 2020 : Mauricette. Cette grand-mère est la première vaccinée contre le Covid-19 en France. "Même pas mal" avait réagi la septuagénaire, après la première dose reçue à Sevran, en Seine-Saint-Denis, à l'hôpital René Muret. "Je vais très bien. Des piqûres, j'en ai eues !" avait-elle ajouté. Depuis, 78,2% des Français ont fait comme Mauricette, et reçu au moins une dose de vaccin. Selon CovidTracker, il reste encore 21,8% de Français non vaccinés.

Des pics de vaccination cet été et avant Noël

En moyenne ces derniers jours, 645 000 doses de vaccins sont injectés en France. La majeure partie d’entre elles sont des doses de rappel. En tout, 52 700 000 français ont reçu au moins une dose de vaccin, 20 100 000 ont un schéma vaccinal complet, avec la dose de rappel.

La campagne de vaccination a connu des hauts et des bas. Comme le montre le nombre de primo-vaccinés qui a fortement chuté au début de l’été.

Les rendez-vous pour première dose stables

Après deux pics, en mai (lors de l’ouverte à tous les adultes), puis au mois de juillet (lié aux annonces du gouvernement d’un pass sanitaire), le nombre de nouveaux vaccinés stagne depuis mi-octobre. L’annonce, la semaine dernière, par le gouvernement de l’instauration d’un pass vaccinal semble avoir convaincu quelques réfractaires.

Le nombre de prises de rendez-vous avait alors augmenté : la courbe des nouveaux vaccinés fléchit de nouveau. Le 21 décembre, près de 37 000 patients ont reçu une première dose. Autant, c’est une première depuis le 22 décembre.

Carte de la vaccination : Un gouffre entre la Manche et la Seine-Saint-Denis

Il y a de nombreuses disparités en fonction des départements en métropole. Ils sont une dizaine à recenser moins de 75% de leur population vaccinée, avec au moins une dose. Avec 64,4% de ses habitants vaccinés, la Seine-Saint-Denis est le département le plus en retard, suivi de la Haute-Corse (64,5%) et de la Corse-du-Sud (67,9%). Les Alpes-de-Haute-Provence (69,8%) puis la Haute-Savoie (70,3%) suivent.

Les départements qui possèdent une meilleure couverture vaccinale sont tous dans l’ouest du pays. 84,1% des habitants de la Manche ont reçu au moins une dose de vaccin, 83,9% en Charente-Maritime, dans les Landes et dans les Côtes-d’Armor, 83,7% en Vendée et dans le Finistère.

La vaccination des jeunes en retard dans certains départements

Il y a une forte disparité en fonction des départements, mais aussi des tranches d’âges. Il y a parfois des écarts colossaux. Prenons par exemple la part des jeunes vaccinés de 25 à 29 ans : dans les Côte d'Armor, 99% d'entre eux ont reçu au moins une première injection. En Haute-Corse, ils ne sont que 60,4%, dans les Alpes-de-Haute-Provence 72,3%.

Chez les 12-17 ans, dont la campagne de vaccination a démarré le 15 juin, on observe encore une fois un fossé entre les départements de l'Ouest et le Sud-Est. Quand 93,2% des mineurs en âge de se faire vacciner ont reçu au moins une dose dans le Finistère, ils ne sont que 59% dans les Alpes-de-Haute-Provence et dans les Bouches-du-Rhône. En Seine-Saint-Denis, 56,3% des 12-17 ans ont reçu une première dose de vaccin contre le Covid-19.

Encore de nombreux retraités non vaccinés

Chez les populations plus âgées comme les 65-69 ans, c'est dans deux départements très ruraux que le taux de vaccination est le plus faible : la Lozère et les Alpes-de-Haute-Provence.

Concernant les plus de 80 ans, la Corse-du-Sud, la Lozère et la Haute-Corse sont les trois départements avec le plus bas taux de vaccination, suivies de l'Ariège et des Alpes-de-Haute-Provence. Ces retraités pas encore vaccinés ne sont pas forcément anti-vaccins, ils peuvent se trouver éloignés d'un centre de vaccination ou bien isolés, et ne ressentent pas forcément le besoin d'aller s'immuniser.

La France, parmi les bons élèves dans le monde

Les français sont-ils anti-vaccins ? Certains sondages publiés à l’automne 2020 nourrissaient les débats sur une défiance de la population vis-à-vis d’un vaccin contre le Covid-19. Plus d’un an plus tard, on peut constater que la France figure parmi les pays les mieux protégés contre le coronavirus.

Chez nos voisins européens, c’est le Portugal le meilleur élève, 90% de sa population a reçu au moins une dose de vaccin. Puis vient l'Espagne (84%), le Canada (83%) et le Japon (80%). Un temps en retard par rapport à Israël, les Etats-Unis et le Royaume-Uni, la France a une couverture vaccinale plus importante à présent.