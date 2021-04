Un arrêté du ministre de la Santé publié dimanche au Journal officiel autorise la vente en pharmacie d'autotests de dépistage du Covid-19 sur prélèvement nasal, pour les personnes asymptomatiques de plus de 15 ans.

Enseigne de pharmacie © Radio France / Nolwenn Quioc

Les autotests sont officiellement, et en théorie en vente, dans les pharmacies à partir de ce lundi. Ils vont en tout cas arriver petit à petit, uniquement dans les officines, et non en grandes surfaces, dans les jours qui viennent.

Ces autotests "vont se déployer progressivement dans des milliers d'officines tout au long de la semaine", a indiqué le ministre de la Santé, Olivier Véran.

Ils "vont être rapidement mis à disposition dans les établissements scolaires", a-t-il ajouté, disant envisager "d'aller jusqu'à deux tests par semaine par élève et par enseignant".

Ces autotests, qui ne nécessitent pas de présence de professionnels de santé et dont le mode de prélèvement est moins invasif que les dispositifs RT-PCR, permettront la réalisation de tests plus fréquents.

Le principe de l'écouvillon

Les autotests fonctionnent sur le même principe de prélèvement naso pharyngé que les tests PCR. Il faut enfoncer un écouvillon dans les narines sur 3 à 4 cm. Il va donc moins profondément que dans les tests chez les professionnels, et l'écouvillon et plus épais. Une fois l'écouvillon dans la narine il faut le tourner plusieurs fois.

Le résultat est obtenu en vingt minutes.

Un écouvillon

3 à 4 cm dans la narine

3 à 4 rotations

Résultat en 20 minutes

Prix et conditions de vente

La diffusion des autotests est réglementée par l'arrêté paru au Journal Officiel.