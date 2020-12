Deux premiers rapports scientifiques sur l'efficacité des vaccins contre le Covid-19 viennent d'être publiés : le premier sur le vaccin Pfizer, qui commence déjà à être distribué au Royaume-Uni, le second sur celui, pas encore autorisé, de AstraZeneca. Dans un cas comme dans l'autre, l'efficacité est au rendez-vous.

Une séance de vaccination dans un centre médical à Londres © AFP / Victoria Jones / Pool

"Il n'y a pas assez d'informations scientifiques" publiées sur les nouveaux vaccins contre le Covid-19 : c'est un reproche fait par plusieurs personnalités aux laboratoires fabricants des premiers modèles de vaccins, qui commencent à être distribués au Royaume-Uni, et le seront probablement cette semaine aux États-Unis. Ces informations commencent à arriver : pour le vaccin Pfizer, le premier à être distribué, la FDA, l'agence américaine du médicament, a publié ce mercredi un rapport très détaillé sur l'efficacité et la sûreté de ce vaccin, et les conclusions sont rassurantes.

L'impressionnante performance de 95% est en effet confirmée sur les 44 000 volontaires recrutés au Brésil, aux Etats-Unis, en Argentine et en Afrique du Sud. Deux groupes ont été constitués : vaccins en deux doses pour les uns, placebo pour les autres. Sur les 170 personnes qui ont finalement eu le Covid, 162 avaient reçu le placebo et 8 le vaccin. Les données montrent par ailleurs qu'il faut impérativement deux doses. En effet, avec une seule injection, l'efficacité tombe à 52%.

Deux mois de protection minimum

Combien de temps est-on protégé ? Au moins deux mois, dit le laboratoire, qui n'a pas plus de recul et continue de suivre la cohorte sur les risques. Toujours avec deux mois de recul, aucun problème n'est apparu. Or, il est courant que les problèmes - quand il y en a - interviennent dans les six semaines qui suivent une vaccination. Fait important : les personnes à risques, obèses, ou avec comorbidités, ont bien été protégées par le vaccin. Un vrai bémol toutefois : 82% des volontaires étaient des Blancs, seulement 10% des Noirs, 26% des Hispaniques. Or, on sait que ces deux derniers groupes sont particulièrement touchés par le Covid-19.

Des données scientifiques commencent à arriver sur un autre vaccin : celui du laboratoire britannique AstraZeneca, qui repose non plus sur l'ARN messager mais sur des méthodes de fabrication classiques. C'est la revue scientifique The Lancet qui, cette fois, détaille les résultats de la phase 3 de l'essai. Pour les scientifiques, il est important de publier dans une revue, le fait d'être relu par ses pairs faisant la valeur d'un travail de recherche.

Une dose et demi plus efficace que deux doses ?

Que dit l'article en question ? Là encore, on a confirmation de ce qui avait été annoncé : le vaccin est sûr. En dépit de trois cas d'effets indésirables majeurs, qui ont d'ailleurs provoqué une interruption temporaire de l'essai, d'autres effets secondaires sont fréquents, mais bénins : rougeurs à l'endroit de la piqûre, maux de tête, fatigue, douleurs musculaires.

Sur l'efficacité, là encore, l'article confirme ce qui avait été annoncé par AstraZeneca : de façon inexpliquée, lorsqu'on injecte d'abord une demi-dose, puis un mois plus tard, une dose complète, le vaccin est efficace à 90%, là où avec deux doses identiques, son efficacité tombe à 62%. Il sera donc difficile pour les autorités de se prononcer sur ce qu'il conviendra de faire ; d'autant plus que dans le groupe qui a reçu une dose et demie, il n'y a que peu de volontaires, et aucun âgé de plus de 55 ans. Or, on le sait, le risque d'une forme grave de la maladie augmente avec l'âge.