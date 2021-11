En pleine cinquième vague, une étude de l'Institut Pasteur et de l'Assurance maladie réalisée cet été souligne l'existence d'un surrisque d'infection au variant Delta du Covid-19 lors de rassemblements dans des lieux fermés, sans port du masque et sans aération.

Les résultats de l'étude "soulignent l'importance du respect des gestes barrières et notamment du port du masque et de l'aération en lieux clos". © AFP

Olivier Véran l'a annoncé jeudi lors d'une nouvelle conférence de presse sur la situation sanitaire : le port du masque redevient obligatoire dans tous les établissements recevant du public, y compris ceux dans lesquels il fallait depuis cet été justifier d'un pass sanitaire. La dernière étude ComCor de l'Institut Pasteur et de l'Assurance maladie, réalisée entre le 23 mai et le 13 août auprès de plus de 12.000 personnes testées positives et plus de 5.000 témoins non infestés, donne d'ailleurs parfaitement raison à cette décision, car elle montre, une nouvelle fois, l'importance du risque de contamination en intérieur et sans masque.

Bars en intérieur, soirées privées, Euro de foot...

L'étude porte donc sur les lieux et comportements associés à un risque d'infection au variant Delta du Covid-19, majoritaire et beaucoup plus transmissible que les précédents. Elle pointe très précisément des dates et des circonstances au cours desquelles la transmission du virus a été très élevée et donne plusieurs exemples de situations à risque :

chez les moins de 40 ans, les hommes en particulier, entre le 9 juin et le 9 juillet dernier, dans les bars en intérieur et les soirées privées à l'occasion des matches de l'Euro 2021 ;

les discothèques à leur réouverture ;

certains moyens de transport (voiture partagée, taxi, métro, train et avion), dans une moindre mesure.

Pour l'exemple de l'Euro, "les gens étaient à l'intérieur, on criait, chantait, comme on le fait tous quand on regarde un match de foot passionnant, et on a eu un risque d'infection vraiment marqué, trois à cinq fois plus de risque comparé à quelqu'un qui n'a pas participé à cet événement", détaille à France Inter le professeur Arnaud Fontanet, qui a conduit cette quatrième étude ComCor.

Ces résultats, dit l'étude, "soulignent l'importance du respect des gestes barrières et notamment du port du masque et de l'aération en lieux clos". "Aucun "surrisque" n'a été documenté pour les lieux culturels, les commerces, les restaurants (en plein été, beaucoup d'établissements opéraient en extérieur et avec beaucoup d'aération), les lieux de culte, les activités sportives ou les rassemblements familiaux (à l'exception des mariages).

Un risque associé aux jeunes enfants

Autre enseignement, les enfants de moins de 12 ans sont bel et bien transmetteurs. Avec le variant Delta, la présence d'enfants dans l'entourage est associée a un surrisque non négligeable. "Il y a eu beaucoup de discussions sur la contagion des enfants pour leurs parents et la réponse est oui", explique Arnaud Fontanet. Les enfants font augmenter d'environ 50% en moyenne le risque pour un adulte d'être infecté. Dans le détail, chez les plus de 40 ans, la présence d'enfants dans l'entourage est associée à un surrisque qui va de +30% pour les collégiens à +90% pour les très jeunes enfants.