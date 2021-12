L'annonce de la remise en service de l'application Covidliste offre une nouvelle solution aux millions de Français invités à prendre un rendez-vous de vaccination pour la troisième dose. Petit tour d'horizon des options disponibles pour espérer renouveler son pass sanitaire avant la mi janvier.

"C’est officiel : @covidliste relance son service de notification", peut-on lire ce lundi sur le compte Twitter de l'application. Mis en pause le 17 octobre dernier, elle ne devait être réactivée qu'en cas de besoin... Et besoin il y a ! Avec l'ouverture à tous les adultes de la dose de rappel depuis le 27 novembre, il devient très difficile de trouver un rendez-vous. Selon Olivier Véran, le ministre de la Santé, 10 millions de personnes ont déjà reçu leur troisième dose, 24 millions sont éligibles et il ne reste que six semaines pour obtenir sa dose et voir la validité de leur pass sanitaire prolongée. Alors où trouver votre 3ème dose ? Voici toutes les solutions qui s'offrent à vous.

Covidliste, le rendez-vous vient à vous

C'est l'un des projets citoyens né en avril dernier pour permettre aux centres de vaccinations d'écouler leurs doses avec des candidats à la vaccination, et éviter de devoir jeter le reste d'un flacon ouvert parce qu'il n'a pas trouvé preneur. Sur le site Covidliste, vous enregistrez vos coordonnées, et vous êtes contactés dès qu'un rendez-vous de vaccination est disponible près de chez vous. L'application vous donne tous les détails : nom de la commune, distance de chez vous, date et horaire. Vous pouvez alors accepter ou refuser la dose qui vous est proposée. Cette solution a l'avantage de ne pas vous faire perdre du à chercher un rendez-vous. En revanche ce dernier dépend des stocks disponibles en fin de journée et des fins de flacons. Vous pouvez donc vous y inscrire, et pendant ce temps, tenter votre chance en cherchant de votre côté un rendez-vous via toutes les autres plateformes disponibles.

Vitemadose, Doctolib, KelDoc, etc, la quête du RDV

Ces sites répertorient tous les rendez-vous disponibles dans une zone plus ou moins proche de vous, que ce soit en centre de vaccination, en pharmacie ou chez un généraliste. A titre d'exemple, si vous habitez Mantes-la-Jolie en région parisienne, ce lundi matin, Doctolib n'a plus de créneau à vous proposer pour le centre de vaccination de la ville, quelques places juste avant Noël dans un autre centre à 15km de là, aucun rendez-vous disponible chez un généraliste ou une pharmacie avant au mieux la mi-janvier. A vous de faire votre choix. Vitemadose a la particularité de fonctionner comme une passerelle qui regroupe les données de plusieurs services comme Doctolib, Maiia et KelDoc et tous les créneaux qu'ils proposent. En sélectionnant un créneau, on est redirigé vers le service qui propose le rendez-vous afin de le confirmer. Même test avec Mantes-la-Jolie : beaucoup de créneaux sont disponibles dès ce lundi, à condition d'être véhiculé : il faudra faire en moyenne 30km pour aller se faire piquer pour l'instant. Il faut faire preuve de patience et d'obstination car les créneaux partent vite et la situation évolue avec l'ouverture progressive annoncée le 25 novembre dernier par Olivier Véran de 300 centres de vaccination, et à la clé de nouveaux rendez-vous qui sont proposés tous les jours.

Santé.fr, Maiia et l'annuaire, en dernier ressort

Pour compléter, il vous est toujours possible de passer par le numéro national de prise de rendez-vous, 0 800 009 110, numéro vert que l'on peut composer 7 jours sur 7, qui vous proposera, après une longue attente, un rendez-vous le plus près possible et le plus tôt possible. Le site sante.fr vous informera également de la liste des médecins et pharmacies qui pratiquent la vaccination à proximité de chez vous. Tenter sa chance auprès de son pharmacien habituel ne coûte pas grand-chose.