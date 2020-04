Retour progressif niveau par niveau, port du masque obligatoire pour certains élèves, réouverture des crèches : voici le résumé des annonces d'Édouard Philippe lors de son intervention devant les députés pour présenter la feuille de route du déconfinement, à partir du 11 mai.

Edouard Philippe a précisé les conditions de la reprise pour les écoles. © Maxppp /

"Le retour des enfants sur le chemin des écoles est un impératif pédagogique et de justice sociale", a estimé Édouard Philippe, lors de son intervention à l'Assemblée nationale, mardi après-midi, pour présenter le plan de déconfinement progressif du pays, à partir du 11 mai. "Cette décision n'a pas été prise à la légère" a encore expliqué Édouard Philippe. "Nous avons consulté. Nous avons pesé le pour et le contre. Nous avons étudié ce que font les autres pays, mais la réouverture des écoles est nécessaire pour garantir la réussite éducative des élèves, notamment les plus vulnérables d'entre eux, dont la scolarité souffre terriblement du confinement."

Dans le détail, Édouard Philippe a précisé les conditions de ce retour "très progressif" en classe, selon les niveaux, et les consignes à appliquer dans les établissements.

Un retour "progressif" en plusieurs phases

Voici le détail, niveau par niveau, exposé par le Premier ministre :

À partir du 11 mai, ce sont les écoles maternelles et élémentaires qui rouvriront le plus tôt, partout sur le territoire et sur la base du volontariat ;

ce sont les écoles maternelles et élémentaires qui rouvriront le plus tôt, partout sur le territoire et sur la base du volontariat ; À partir du 18 mai, les collèges rouvriront, en priorité pour les classes de sixième et cinquième et en priorité dans les départements où le virus ne circule plus ;

les collèges rouvriront, en priorité pour les classes de sixième et cinquième et en priorité dans les départements où le virus ne circule plus ; Fin mai, le gouvernement évaluera la situation des lycées avec l'objectif d'une réouverture début juin, avec la priorité mise sur les lycées professionnels.

Les enfants devront pouvoir continuer à suivre leur scolarité à distance, depuis chez eux, si le retour en classe n'est pas possible. "Bien entendu" a relevé le Premier ministre, "les enfants de soignants resteront accueillis".

15 élèves par classe, masque obligatoire au collège

En pratique, les classes ne devront pas accueillir plus de 15 élèves. La vie scolaire "sera organisée autour du respect des règles barrière et des mesures d'hygiène stricte et de la distribution de gel hydro-alcoolique", a précisé Édouard Philippe.

Les enseignants et encadrants sont invités à a porter un masque, quand il n'est pas possible de respecter les règles de distanciation physique.

Concernant le port du masque pour les élèves, là encore, le Premier ministre a précisé les consignes selon les niveaux des classes concernées :

Le port du masque est prohibé pour les enfants en maternelle ;

; Il n'est pas recommandé à l’école élémentaire mais l’Éducation nationale pourra mettre a disposition des masques pédiatriques pour des cas particulier, si un élève présente des symptômes en cours de journée par exemple ;

mais l’Éducation nationale pourra mettre a disposition des masques pédiatriques pour des cas particulier, si un élève présente des symptômes en cours de journée par exemple ; Des masques seront fournis aux collégiens pour qui le port sera obligatoire.

Réouverture des crèches

Le Premier ministre a enfin annoncé la réouverture des crèches, à la condition d'accueillir des groupes de dix enfants maximum. Plusieurs groupes peuvent être accueillis dans un même établissement, à la condition que l'espace le permette et que ces différents groupes ne se croisent pas.

Sans imposer de critères aux structures d'accueil, "l'impossibilité de télétravail pour un couple d’actifs ou les difficultés des familles monoparentales", doit être un indicateur de priorité, estime le Premier ministre. Même chose pour les enfants de soignants et de professeurs qui "devraient être prioritaires", juge-t-il.

"Bien sûr", a conclu le premier ministre, "il n'y aura pas de port du masque pour les enfants de moins de trois ans".

"Encore trop d'incertitudes", "impossible et inacceptable"

Pour les parents d'élèves, la FCPE estime qu'il subsiste "encore trop d'incertitudes, à l'image du flottement qui règne au plus hait niveau de l'Etat".

"Il ne faut pas faire semblant que l'école va continuer jusqu'au 4 juillet. Aujourd'hui, il faut former les enseignants à l'école à distance. Il faut former les élèves à cette situation inédite", juge le co-président de la première fédération de parents d'élèves, Rodrigo Arenas.

"La reprise présentée par le Premier ministre est impossible et inacceptable", a estimé Stéphane Crochet, pour le syndicat d'enseignants SE-UNSA, interrogé par BFMTV. "Soit nous n'avons pas tous les éléments de compréhension et il va falloir préciser urgemment les choses, soit il s'agit d'une reprise en dehors de tout cadre prudent."