La question s'est posée cet été : le vaccin contre le Covid-19 a-t-il un effet sur les menstruations ? Des témoignages avaient afflué. Des femmes relataient un cycle menstruel perturbé après l'injection. L'Agence nationale de sécurité du médicament confirme des risques "attendus" et "non graves".

Cycles décalés, règles plus douloureuses que d'habitude, flux plus important... Cet été, de nombreux témoignages de femmes ayant reçu une dose de vaccin contre le Covid-19, première ou seconde dose, ont afflué des réseaux sociaux et inquiété les services de santé à travers le monde. Ces femmes relataient des cycles menstruels perturbés après l'inoculation du vaccin.

Dès juillet dernier l'enquête de pharmacovigilance de l'Agence nationale de sécurité du médicament faisait remonter des centaines de cas observés suite à une vaccination avec Pfizer et Moderna. Ces cas sont recensés "à partir de déclarations réalisées par les professionnels de santés, les personnes vaccinées ou leur entourage" sur le site signalement-sante.gouv.fr et classés "signal potentiel". Ils sont l'objet d'une attention particulière, que l'Agence a maintenue lors d'un second rapport publié en septembre et renouvelée par celui rendu public le 20 décembre 2021.

"Pas de lien direct entre le vaccin et les troubles du cycle menstruel"

À date du 9 décembre, 75.443 cas d'effets indésirables de tous types ont été analysés parmi les plus de 90.000.000 injections réalisées depuis le début de la vaccination. La majorité d'entre eux sont "attendus" et "non graves" et parmi eux figurent les troubles du cycle menstruel dus à une injection de vaccin ARN messager.

Objet d'une attention toute particulière de la part de l'Agence, ces derniers sont 4.432 cas en tout, dont 3.870 déclarés après une vaccination au Pfizer et 562 après une vaccination au Moderna. Et à ce jour les données dont l'ANSM dispose "ne permettent pas de déterminer le lien direct entre le vaccin et la survenue de ces troubles du cycle menstruel".

Il s'agit majoritairement "d'événements non-graves, de courte durée et spontanément résolutif" indique l'ANSM. Lesquels se manifestent le plus souvent par des "saignements anormaux, des retards de règles et des aménorrhées" et surviennent aussi bien après la première injection que la seconde.

Une surveillance maintenue

Toutefois, l'agence déclare maintenir ces événements sous surveillance. Il est aussi conseillé aux patientes qui pourraient ressentir ces troubles de consulter un médecin si ces troubles persistent sur plusieurs cycles ou si elles en ressentent le besoin. En septembre, Olivier Véran, le ministre de la Santé, avait confirmé en septembre les nombreuses remontées sur "des situations temporaires et bénignes, ce qui ne veut pas dire qu'elles ne peuvent être mal vécues" concernant des troubles des menstruations, confirmant toutefois ne disposer aucune information sur des événements d'une importante gravité.