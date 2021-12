"Si tous collectivement on réduit nos contacts d'environ 20% dans les semaines qui viennent, on estime que l'on pourrait réduire le pic des hospitalisations de quasiment 50%", indique l'institut Pasteur.

L'Institut Pasteur vient de publier les conclusions de ses modélisations sur "l'impact du variant Omicron sur l’épidémie de Covid-19 et son contrôle en France métropolitaine, durant l’hiver". La période est à risque puisque bon nombre de pays d'Europe luttent contre le rebond épidémique du Covid-19, notamment notre pays où "208.000 Français ont été diagnostiqués positifs au Covid au cours des dernières 24 heures", a indiqué mercredi Olivier Véran.

Le variant, examiné de près dans le monde entier, n'a pas dévoilé tous ses secrets et d'ailleurs, dès le début de son rapport, l'Institut Pasteur précise bien que _"ces scénarios sont faits sur la base de données incomplètes et d’hypothèses incertaines. La propagation du virus SARS-CoV-2 est difficile à anticiper et la dynamique de l’épidémie peut changer rapidement." _L'objectif des modélisations est notamment de comparer Omicron à Delta et de mesurer ses conséquences sur le système hospitalier français.

Les chercheurs assurent tout d'abord que pour l'instant, il est "difficile d’évaluer avec précision la sévérité intrinsèque du variant Omicron" ainsi que "de quantifier précisément l’impact qu’aura la vague Omicron sur le système de santé". Cependant, avec "un nombre d’infections qui doublait tous les 2-3 jours fin novembre-début décembre", le variant Omicron apparaît "nettement plus transmissible que le variant Delta".

Partant notamment de constat, l'Institut, afin de mesurer l'impact d'Omicron, a établi différents scénarios où "sa sévérité intrinsèque est similaire à celle du variant Delta (un scénario qui semble pouvoir être exclus à ce stade), similaire à celle du variant Alpha, similaire à celle du virus historique ou deux fois plus faible que celle du virus historique." Suite à cela, l'Institut Pasteur peut aujourd'hui en tirer plusieurs conclusions.

Un risque d'hospitalisation plus faible de 50 à 80% par rapport à Delta selon des études

Contacté par France Inter, Simon Cauchemez, épidémiologiste et responsable de l'unité de modélisation de l'Institut Pasteur, explique qu'à travers "ces modèles, on a essayé de mieux comprendre finalement quelle réduction de la sévérité il faudrait observer pour que l'on ait une épidémie qui reste gérable avec des mesures d'intensité intermédiaires." Il en ressort ainsi, "qu'il faudrait sans doute que la sévérité de ce variant soit réduite de 80% par rapport au variant Delta", analyse le chercheur.

Même s'il est donc toujours trop tôt pour avoir un avis définitif, l'Institut Pasteur juge "encourageantes", les données "sur la sévérité d’Omicron". "Les données Sud Africaines et Écossaises suggèrent une réduction de 70-80% du risque d’hospitalisation pour Omicron par rapport à Delta et les données anglaises une réduction de 50-70%."

Simon Cauchemez fait néanmoins part d'une difficulté. "Les personnes qui sont infectées par le variant Omicron ont potentiellement plus de chance d'avoir déjà été infectées par un autre variant ou d'avoir été vaccinées et donc peuvent avoir une protection liée à ces infections passées." Autre zone d'ombre qui appelle à la prudence d'après l'Institut, "il est possible que ces études sous-estiment la réduction de la sévérité si les personnes infectées par Omicron sont moins testées si moins symptomatiques."

L'accélération de l’administration des doses de rappel pourrait réduire le pic des hospitalisations de près de 20%

La vaccination a évidemment des conséquences sur l'impact du variant Omicron sur la pandémie, et l'Institut a ainsi "mesuré comment une accélération de l'administration de la dose de rappel serait capable de modifier cette vague".

D'après les chercheurs, nous sommes actuellement à environ 800 000 doses de rappel distribuées par jour. Simon Cauchemez en conclut que "si on était capable d'encore accélérer la cadence et de passer à 1,2 million de doses par jour on estime que l'on pourrait réduire la taille des pics des hospitalisations de 10 à 20%."

Concernant les Français non vaccinés, "si 90% de ces personnes acceptaient de se faire vacciner, à un rythme de 100 000 doses par jour on pense que l'on pourrait réduire le pic de la taille des hospitalisations de 20 à 40%."

Réduire les contacts de 20% ferait baisser les hospitalisations de 50%

En cette période de fêtes de fin d'année, marquée par les rassemblements en famille et amis, le gouvernement ne cesse de rappeler à la population l'importance de se retrouver en nombre réduit et de respecter les gestes barrières.

A ce sujet, Simon Cauchemez explique que "ce qui est très clair, c'est que dans tous les scénarios, on regarde ce qu'il se passerait si on restait sur la dynamique actuelle de croissance des cas Omicron. D'expérience, on sait que lorsqu'il y a comme cela une vague importante, les Français vont avoir tendance à changer leur comportement et puis bien entendu, il y a des mesures de contrôle qui seront prises."

Néanmoins, le chercheur assure que "les changements de comportements peuvent vraiment avoir un impact sur la taille de cette vague et si tous collectivement on réduit nos contacts d'environ 20% dans les semaines qui viennent, on estime que l'on pourrait réduire le pic des hospitalisations de quasiment 50%. La réduction des contacts, même relativement légère, peut avoir un impact très important sur la taille de cette vague."

Omicron risque de "perturber le fonctionnement de la société"

Dans ces conclusions, l'Institut Pasteur évoque également la vitesse de propagation d'Omicron. "Lorsque des variants comme Alpha et Delta ont émergé dans le passé, ces variants ont progressé très rapidement puis leur progression s’est légèrement ralentie. Ici, nous prenons ce phénomène en compte en faisant l’hypothèse que le taux de transmission d’Omicron (et de Delta) a diminué de 20% courant décembre par rapport à ce qu’il était au début du mois. Si ce phénomène de ralentissement n’est pas observé pour Omicron, nous risquons de sous-estimer la dynamique de croissance du variant en France et son impact sur l’hôpital."

Tout comme le Conseil scientifique, l'Institut Pasteur estime que des centaines de milliers de Français pourraient être infectés quotidiennement en janvier, dans la grande majorité des cas avec des symptômes légers. "L’absentéisme résultant de cette vague d’infections risque de perturber le fonctionnement de la société."