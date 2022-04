Le feuilleton du 13-14. Dans cette PME familiale, il fait bon travailler, mais la flambée des matières premières risque d'engloutir la trésorerie. Pour le moment, les clients acceptent les hausses et le patron, président de la FNTR de l'Ain, préfère négocier des aides que bloquer les routes.

Camion (image d'illustration) © Getty / Alan Thornton

Quarante-huit salariés et presque autant de camions : l'entreprise Cotton, créée par le père, Paul, il y a une vingtaine d'années, et reprise aujourd'hui par le fils, Jérôme, est une réussite locale. Comme tous les transporteurs routiers, elle subit l'explosion du prix des carburants, qui menace l'équilibre de l'entreprise.

Episode 1: "Deux euros le litre, ça fait vraiment mal"

Il est 7H et le parking de l'entreprise, à Villars-les-Dombes (Ain), est déjà presque vide. Le dernier chauffeur, Tony Lebon s'installe au volant, avec quelques provisions pour la journée: "je passe plus de temps dans mon camion que dans mon appartement". Il y a quinze ans, il s'est reconverti dans le transport après avoir suivi sa petite amie de l'époque dans la région. Il n'a jamais eu de mal à trouver du travail, et "gagne plutôt bien sa vie", dit-il, entre 2000 et 2500 euros par moi, à condition de "faire beaucoup d'heures".

Le patron, Jérôme Cotton, a repris l'entreprise fondée par son père, après une première vie de commerçant: "c'était pas prévu, mais j'en suis satisfait". A surveiller que tout se passe bien avec les chauffeurs sur les routes, il ne voit pas le temps passer. Mais aujourd'hui, c'est aussi le prix du carburant qui varie presque en temps réel. Pour avoir une idée de la facture, il faut se représenter la cuve à gasoil de l'entreprise: 36 000 litres, à remplir tous les dix jours, l'addition est passée en quelques semaines de 45 000 euros à 85 000 euros.

Et ce n'est pas le seul poste de dépense qui augmente: le prix de l'additif ajouté dans la réservoir pour réduire les émissions de particules a explosé, et dans une moindre mesure, les pneumatiques et les véhicules neufs deviennent aussi plus chers. Pour le moment, l'entreprise a réussi à partager les frais avec ses clients. Sauf un:

La semaine dernière, on a arrêté de travailler avec un client qui n'a pas voulu de nos augmentations.

4 min Chez les transports Cotton la passion du camion et le carburant qui mange les bénéfices ep1 Par Sara Ghibaudo

Episode 2: "On essaie d'optimiser nos tournées"

Il est 8h et le téléphone commence à sonner dans le bureau des responsables d'exploitation. Mickaël Augras a commencé comme chauffeur, désormais son rôle est de remplir les plannings, un poste stratégique en ce moment:

On essaie d'optimiser nos tournées [...] pour faire rentrer un peu d'argent.

Son collègue Romain Pelletier enchaîne les appels avec d'autres transporteurs ou des clients, en fonction des offres disponibles sur une bourse de fret. "100 km pour 130 euros, faut pas abuser!" lâche-t-il en reposant le combiné, "on n'était pas d'accord niveau tarif". Le but du jeu ? Trouver un chargement pour que le camion ne fasse pas un trajet retour à vide, ou des palettes pour remplir l'espace encore disponible dans la remorque.

Le transport routier, Romain Pelletier est presque né dedans, une tradition familiale. Pour lui, "c'est un métier de passionné" qu'il aime défendre, même s'il estime qu'il souffre d'une mauvaise image.

Dans le bureau d'exploitation des transports Cotton © Radio France / Jérôme Cotton

4 min Chez les transports Cotton la passion du camion et le carburant qui mange les bénéfices, ep2 Par Sara Ghibaudo

Episode 3: "Des chocs pétroliers on en a connus, mais la guerre n'était pas si proche"

Dans la famille Cotton, le père, Paul, a pris sa retraite il y a quelques années, mais il vient aujourd'hui donner un coup de main pour une livraison, ravi de reprendre le volant.

Comme beaucoup de routiers de sa génération, Paul Cotton a passé son permis poids-lourd pendant son service militaire. Depuis les années 1980, il a vu le métier changer: les camions d'aujourd'hui lui semblent "de belles voitures", confortables et faciles à conduire. Les chauffeurs français se concentrent sur le trafic régional et national, ils ont déserté les lignes internationales, face à la concurrence des pays de l'Est.

Des chocs pétroliers ? Oui, il en a vu d'autres, mais "c'était pas si proche. Là, c'est en Europe. C'est une guerre, c'est un pays qui en attaque un autre, ça pose de sérieux problèmes, et on est juste au début." Outre la flambée des carburants et de certains produits, la guerre en Ukraine a déjà pour effet de repousser la livraison des camions neufs attendus par les transports Cotton.

4 min Chez les transports Cotton la passion du camion et le carburant qui mange les bénéfices ep3 Par Sara Ghibaudo

Episode 4: "On travaille vraiment au jour le jour"

Livraison faite, retour au dépôt pour Paul Cotton. Sur les routes de l'Ain, on roule à 80 km/h, alors que le Jura voisin a gardé la limite à 90: "c'est souvent qu'on se fait avoir" regrette notre conducteur, même si les routiers selon lui ne font jamais "de gros excès de vitesse". Il observe aussi que les radars de chantier (semi-fixes) sont souvent vandalisés.

Au bureau, Jérôme Cotton attend le retour des chauffeurs qui sont partis pour la semaine, ils sont encore près de Fos-sur-mer et attendus en fin d'après-midi ce vendredi. On évoque le souvenir du premier confinement, qui lui fait "retourner l'entreprise en un week-end", pour se concentrer sur les besoins des grandes surfaces. "On était reçus comme des messies dans les magasins" se souvient-il, surtout quand la remorque transportait du papier-toilette.

L'entreprise s'est bien sortie de la crise sanitaire, et face à la flambée des carburants, Jérôme Cotton qui est aussi le patron de la FNTR de l'Ain veut aujourd'hui privilégier le dialogue avec le gouvernement: "on est vraiment dans une phase de négociation. Il a déjà eu un pas de fait par le gouvernement. On attend plus, on va voir ce qui se décide dans les semaines à venir". Combien de temps les Transports Cotton peuvent-ils tenir ? Il se dit incapable de l'estimer: "on travaille vraiment au jour le jour."