Toute cette semaine nous vous emmenons dans le cabinet d’Olfa Jouini, professionnelle de santé dans un centre de médecine du travail parisien. Protocoles sanitaires, télétravail, arrêts maladie... de nouvelles problématiques envahissent ses consultations.

Olfa Jouini, médecin du travail © Radio France / Claire Chaudière

Une semaine dans leur vie : avec Olfa Jouini, médécin du travail

"Ce n'est pas de tout repos... Mais c'est un métier d'une grande richesse et d'une grande diversité. Je suis au contact de salariés de secteurs extrêmement différents, avec des problématiques qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Et puis la crise sanitaire a mis en lumière le rôle essentiel et souvent méconnu des médecins du travail. Soudain, les entreprises se sont tournées vers nous. Il a fallu éclairer les décisions, décrypter les consignes gouvernementales, alerter lorsque les salariés craquaient chez eux en télétravail, conseiller sur la vaccination."

Olfa Jouini, la quarantaine, travaille dans un centre de médecine du travail "inter-entreprises" du 8ème arrondissement de Paris, au contact de salariés des secteurs de la restauration, de l'informatique, des musées, ou encore du monde du luxe... Elle nous ouvert les portes de son quotidien, un concentré de situations qui racontent ce qui se joue aujourd'hui dans les entreprises, après 18 mois de crise sanitaire.

Quand les salariés craquent - épisode 1

Il est 9 heures. Première consultation, de reprise de travail. Une employée de bureau réintègre son poste après plusieurs mois d'arrêt maladie. Elle parle du stress, du rythme de travail, et de son appréhension du retour au boulot. "Cette dame a tenu, avec une collègue en moins, en télétravail, pendant quasiment toute la crise, et puis en mars 2021, elle a craqué. Ces cas ne sont pas rares", explique Olfa Jouini, qui tente de lui donner des clés pour une reprise en douceur et pérenne. "Il faut être attentif et voir venir les difficultés. Comme un feu qui passe du vert, au jaune, au orange puis au rouge. On n'attend pas qu'il passe dans le rouge pour freiner." Olfa Jouini insiste sur l'importance de maintenir une activité sportive, "une forme de médicament, sans effet secondaire."

Vous allez me dire : des patients craquent en mars 2021... mais on peut avoir des effets retardés.

Un peu plus tard dans la matinée, un cadre est invité à voir le médecin du travail par sa direction. "Bien que la direction soit pleinement satisfaite du travail de Monsieur... elle a senti que le salarié perdait pied. Elle m'a demandé de le recevoir". Nombreux sont les encadrants à avoir été fragilisés par la crise, dit-elle : 'Ils ont dû gérer le quotidien et le maintien d'activité à distance, les arrêts, les gardes d'enfants accrobatiques, garder le contact. Certains ont pris sur eux, et décrochent aujourd'hui." Nombreux aussi sont les salariés à se poser des questions existencielles. Où suis-je ? Où vais-je ? Pourquoi ce travail ? "Nous, médecins du travail, faisons partie des interlocuteurs à qui ils confient leurs doutes et leurs interrogations", poursuit-elle.

Les managers craquent en général après. Il y a la crise, il la gère et il craque après.

La question de la vaccination omniprésente - épisode 2

La vaccination s’invite presque tous les jours dans les consultations. Dans ce deuxième épisode, c’est une jeune femme mal entendante qui a pris rendez-vous à l'occasion d'une prise de poste dans une grande entreprise. Elle exprime sa très forte inquiétude à l'égard du vaccin. Olfa Jouini y répond longuement.

Le difficile retour en entreprise après la déferlante du télétravail - épisode 3

Il y a, de toute évidence, un avant et un après Covid.

Le télétravail a fait une entrée fracassante dans la vie en entreprise, il ne peut pas faire sortir du jour au lendemain.

Certains salariés ont pris la décision de déménager sans en avertir leur employeur, souligne Olfa Jouini, "ce qui pose forcément des problèmes". Pas question de trahir le secret professionnel, ni de céder à des demandes qui lui semblent déraisonnables.

Il y a un code du travail et je dois le respecter. Si je prends le parti de l'un (le salarié) ou de l'autre (l'employeur), alors je ne réponds pas au code du travail. Et c'est ma ligne de conduite.

"Covids longs", la vague encore invisible - épisode 4

Quelles conditions de retour au travail pour les salariés touchés par des "Covids longs" ? En accord avec le médecin traitant, des reprises d'activité en temps partiel thérapeutique sont possibles.

Même s'il commence à exister des services spécialisés, il n'y a pas assez de prise en charge et de rééducation pour les cas de Covid longs.

Dans cet épisode, Olfa Jouni insiste sur la nécessité également de réinvestir le champ de la prévention hors Covid. Beaucoup de professionnels de santé pensent qu'il y aura un retard diagnostic conséquent.

Il y a le Covid mais il faut que nous fassions de la prévention sur les autres sujets.

En deux décennies, la montée des risques psycho-sociaux - épisode 5

Entre deux consultations, Olfa Jouini ouvre son courrier et découvre une lettre manuscrite qu’une salariée lui a adressée. Il est question du harcèlement dont elle a été victime. Olfa Jouini livre à Claire Chaudière son regard sur l'évolution du monde du travail. Il lui arrive régulièrement de faire remonter des alertes auprès d'entreprises dont elle voit défiler les salariés.

Olfa Jouini nous raconte son parcours personnel et professionnel : celui d'une ascension sociale. Famille d'origine tunisienne, enfance dans un quartier populaire de Colombes en première couronne francilienne... "L'école a été pour moi une porte d'entrée incroyable dans la société. Elle m'a éduquée, élevée, fait rencontrer des amis qui m'ont ouvert l'horizon. Je me demande parfois si j'aurais pu avoir ce parcours aujourd'hui, en grandissant là où j'ai grandi."

Ma blouse c'est ma cape de WonderWoman !

