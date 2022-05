Le feuilleton du 13-14 à la rencontre des jardiniers du Vieux-Lille. Depuis la crise sanitaire, les parcelles des jardins familiaux sont encore plus demandées, avec l’envie des citadins de revenir à la terre, de savoir ce qu’ils ont dans leur assiette, et de faire des économies.

Un des jardins familiaux de la Poterne à Lille © Radio France / Cécile Bidault

Nous sommes dans les jardins familiaux de la Poterne, qui abritent 73 parcelles, louées par la ville à un prix modeste, via l'association des jardins familiaux du Vieux Lille. Plus on s'avance dans les allées fleuries, moins on entend le bruit du périphérique qui cède la place au chant des oiseaux et aux coups de binette. Héritage des jardins ouvriers du 19e siècle, ces jardins partagés ont le vent en poupe, avec l’envie des citadins de se ressourcer et de faire pousser leurs légumes.

Episode 1: "On a un peu toutes les générations"

Christian Canonne, le président de l'association, nous fait visiter les jardins de la Poterne, construits au début des années 70 avec les remblais du chantier du périphérique tout proche. Depuis la crise sanitaire, la liste d'attente s'allonge: il faut plus de trois ans, en moyenne, pour obtenir le droit de cultiver sa parcelle.

"On a un peu toutes les générations, de 30 à 85 ans" observe le président. Illustration avec Mourad et Alice, venus planter des légumes avec leurs trois enfants. "Ils sont meilleurs que dans le commerce, et c'est le plaisir de les avoir fait pousser nous-mêmes" témoigne Alice, qui entre les récoltes et la fabrication de conserves et confitures n'a plus besoin d'aller en acheter.

Episode 2: "Cela fera partie de ma thérapie"

Nicolas est le dernier arrivé, il a obtenu sa parcelle au début du mois d'avril, le voici occupé à retourner la terre et à faire la chasse aux pissenlits. Ce cadre dans la grande distribution est venu au jardin pour se ressourcer, d'autant qu'il est en arrêt maladie, suite à un burn-out : "je ne sais pas si c'est le burn-out ou le confinement, mais j'ai eu un besoin énorme de m'enraciner de nouveau dans la terre".

"Cela met du baume au coeur" confirme sa mère, Nelly, 67 ans, qui vient l'aider ou bouquiner à l'abri de la ville. Pour Nicolas, ce travail manuel lui a redonné le sentiment de se remettre en marche: "ça fera partie de ma thérapie et de ma guérison".

Episode 3: "C'est comme les vacances"

"Hier soir, ça sentait le barbecue à plein nez, c'est comme les vacances!" Depuis quelques semaines qu'il travaille son jardin, Nicolas a déjà fait de nouvelles connaissances sur les parcelles voisines.

Il y a "Maria, la doyenne", qui tient son bout de terre au cordeau. Ou Cherifa, informaticienne, qui vient tous les jours cultiver ses betteraves, ses radis ("mais ça va pas fort"), des fraises et même un petit figuier. "C'est très convivial, on se tutoie tous, y a de l'entraide... Moi je suis une grande bavarde, ça m'arrange!"

Episode 4: "Un bac à légumes en hauteur pour continuer jusqu'à 100 ans"

Patrick, 69 ans, était agriculteur dans la Somme avant de prendre sa retraite à Lille, depuis huit ans il vient ici, "j'ai toujours la main à la terre".

Il a recouvert navets et radis d'un voile pour les protéger du froid et garder l'humidité. Dans son métier, Patrick était adepte de l'agriculture raisonnée, maintenant il ne fait "que du bio, c'est très important, surtout pour ma santé!".

Les petits-enfants de Patrick viennent l'aider à planter des haricots. Lui s'est installé un bac à légumes en hauteur, pour pouvoir continuer à jardiner quand l'âge se fera sentir.

Patrick a supprimé la clôture avec la parcelle de son voisin, ils peuvent ainsi s'entraider sans entraves. En revanche, il a mis un gros cadenas pour protéger sa cabane à outils. Et une statue de la Vierge, la meilleure gardienne: le local a déjà été visité par des voleurs raconte-t-il, "mais à chaque fois qu'ils voient la Vierge, tout reste sur place".