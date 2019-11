Le personnel hospitalier manifeste à Paris, Rouen, Pau, Saint-Étienne... Les revendications sont toujours les mêmes : davantage de moyens, de lits et une hausse des salaires.

À Paris, la marche relie la maternité Port-Royal à Matignon, résidence du Premier ministre. © AFP / Stéphane de Sakutin

C’est un hôpital public à bout de souffle qui manifeste ce jeudi dans la France entière. Le personnel exige plus d’effectifs et de moyens, alors que le gouvernement peaufine un "plan de soutien" très attendu.

Une grande marche parisienne

À Paris, le rassemblement a débuté à midi devant la maternité Port-Royal, dans le sud de la capitale. Des délégations venues de Bretagne, de Savoie, du Nord ou d'Alsace se joignent à la foule. La manifestation est partie à 14 h, passera devant le Sénat et l’Assemblée nationale avant de terminer devant l’hôtel de Matignon, résidence du Premier ministre.

La marche parisienne est parti de la maternité Port-Royal. © AFP / Stéphane de Sakutin

"Hôpital public en urgence vitale", peut-on lire sur une banderole. © AFP / Stéphane de Sakutin

Des mobilisations en région

À Rouen (Seine-Maritime), le personnel soignant et les étudiants ont investi ce matin le hall du CHU, vêtus de blouses blanches :

À Pau (Pyrénées-Atlantiques), le personnel hospitalier s'est retrouvé à 10 h 30 au rond-point de l'autoroute, rapporte France Bleu Béarn. Les médecins, eux, se sont aussi regroupés devant l'hôpital en début d'après-midi. Au même moment, un rassemblement est organisé devant l'hôpital de Tarbes.

Un médecin et un chef de service en grève, à Bron dans la métropole de Lyon. © Maxppp / Maxime Jegat

Au Mans (Sarthe), les aide-soignants et les infirmiers devaient se rassembler dans la journée dans le hall de l’hôpital, signale France Bleu Maine. Un débrayage est aussi prévu au Pôle Santé Sarthe et Loir, pour revendiquer la réouverture du service mobile d'urgence et réanimation (SMUR), à l'arrêt depuis le 24 septembre faute de médecins urgentistes.

Quand les médecins commencent à faire grève, c'est qu'il se passe des choses graves"

À Saint-Étienne (Loire), un sit-in était organisé à 13 h dans le hall de l'Hôpital nord. La manifestation stéphanoise, elle, a démarré depuis la Bourse du Travail à 14 h 30.

"Quand les médecins commencent à faire grève, c'est qu'il se passe des choses graves", déclare le Docteur Michel Roy au micro de France Bleu Saint-Étienne Loire.

À Nantes (Loire-Atlantique), ils étaient environ une vingtaine de manifestants rassemblés devant le CHU.

Une vingtaine de manifestants devant le CHU de Nantes ce jeudi. © Radio France / Radio France

À Grenoble (Isère), le rassemblement a débuté à 13 h, devant le CHU de Grenoble, selon France Bleu Isère, qui indique aussi que tous les hôpitaux du département sont concernés par le mouvement.

Les services d'urgence à la base de la colère

L'appel à manifester, lancé il y a un mois par le nouveau collectif Inter-Hôpitaux, a engrangé de nombreux soutiens. La figure de proue de la colère : le collectif Inter-Urgences, à l'origine du mouvement social inédit débuté en mars à Paris, une grève illimitée des services d'urgences. Un mouvement qui s'est étendu à tout le pays, avec encore 268 établissements touchés en début de semaine.