Le psychiatre David Gourion publie un livre totalement déjanté qui se propose de déconstruire quelques clichés sur les psys.

David Gourion : "La durée moyenne du mariage est de 7 ans ; la durée moyenne d’une psychothérapie est de 40 ans" © Getty / CSA Images/Snapstock

Invité de Mathieu Vidard dans son club des Tête au carré, David Gourian est venu présenter son livre, Cinquante puissantes raisons de ne pas aller chez le psy. Très drôle, illustré par les brillantes illustrations de Muzo, dans lequel il répond avec dérision à quelques attaques dont sa profession est souvent la victime...

Les psys ne servent à rien Les psys ne parlent pas Les psys sont plus fous que leurs patients Les psys ne sont jamais d’accord entre eux Mieux vaut investir son argent dans l’immobilier Les psys n’écoutent jamais Les psys couchent avec leurs patient(e)s Les psys sont des distributeurs automatiques de neuroleptiques Plutôt qu’un psy, pourquoi ne pas prendre un animal de compagnie ?

La durée moyenne du mariage est de 7 ans ; la durée moyenne d’une psychothérapie est de 40 ans

"Un jour, j’ai reçu une adolescente qui allait mal, qui était réticente pour venir mais sa mère avait insisté pour venir. Je la vois d’abord seule, puis le père, qui m’explique que « la psychiatrie, ça ne sert à rien » et qu'elle réglerait ses problèmes si elle se mettait un bon coup de pied au cul. Malheureusement je n’ai pas réussi à convaincre ce père. [...] J'ai appris quelques mois plus tard qu'elle s'était suicidée. Je me suis dit qu’il fallait créer un outil qui explique les psys à des personnes qui ont beaucoup de clichés sur les psys. Donner un livre sérieux à quelqu’un qui va mal ça ne marcherait pas, donc il fallait faire un outil drôle."

