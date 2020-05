Le Premier ministre Édouard Philippe a précisé ce jeudi les contours de la deuxième phase du déconfinement. Que ce soit pour les parcs, les cafés, les écoles, les piscines ou encore les cinémas, voici le calendrier des semaines à venir.

Le premier ministre a tenu une conférence de presse sur la 2e phase du déconfinement © Capture d'écran

Un pas de plus vers un retour à la vie normale, ou presque. Après la première phase amorcée le 11 mai, Édouard Philippe a précisé ce jeudi, à l'issue d'un conseil de défense, les contours de la 2e étape du déconfinement, dont les premiers effets se feront sentir dès ce week-end.

"Tous les départements vont bénéficier de mesures fortes", a déclaré le Premier ministre, qui s'est félicité de constater "de bons résultats" sur le plan sanitaire. Si plus aucun département n'est actuellement classé rouge, ceux d'Île-de-France, de Guyane et de Mayotte ont néanmoins été placés en orange, parce que "le virus y circule un peu plus qu'ailleurs", a-t-il souligné. "Le déconfinement y sera donc un peu plus prudent que sur le reste du territoire".

Voici le calendrier des jours et semaines à venir, selon les zones :

Dès ce weekend

Réouverture de l'ensemble des parcs parisiens. Certains pourraient même accueillir du public dès vendredi, précise la Mairie de Paris.

À partir du 2 juin

Sur tout le territoire :

Fin de la limite des 100 km pour les déplacements, mais dans la limite des frontières hexagonales ;

Réouverture de toutes les écoles et tous les collèges. "Toutes les familles qui le souhaitent doivent pouvoir scolariser leur enfant, au moins une partie de la semaine", a déclaré le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer. Un accueil complémentaire sera proposé aux familles. Pour les collèges, ils rouvriront de la 6e à la 3e mais, en zone orange, ils n'accueilleront prioritairement que les 6e et les 5e ;

Réouverture des parcs et jardins, ainsi que des musées et des monuments, où le port du masque sera obligatoire ;

Les rassemblements restent limités à 10 personnes maximum.

En zone verte :

Réouverture de tous les lycées (généraux, technologiques, professionnels), qui vont accueillir progressivement les élèves, au moins sur un des trois niveaux ;

Réouverture des cafés, des bars et des restaurants, avec une limite fixée à dix personnes par table. "Il devra y avoir une distance minimale d'un mètre entre les tables de chaque groupe. Nous demanderons aux exploitants de ne pas autoriser la consommation debout à l'intérieur", a précisé Édouard Philippe. Le port du masque sera obligatoire pour le personnel ;

Réouverture des piscines, des gymnases, des salles de sport, des parcs de loisir ;

Réouverture des campings et autres hébergements touristiques ;

Réouverture des salles de spectacle et des théâtres ;

En zone orange :

Les lycées professionnels rouvriront en priorité, avec les élèves de terminale et de BEP ;

Seules les terrasses de bars et de restaurants rouvriront

À partir du 22 juin :