279 jours de fermeture pour les restaurants, 299 pour les cinémas et théâtres, plus de 300 pour les salles de sport... Si le calendrier du déconfinement, annoncé jeudi par Emmanuel Macron, est tenu, voici combien de temps les diverses restrictions auront duré.

Emmanuel Macron a défini un calendrier de l'allégement des mesures de restriction © AFP / Maxime Leonard / Hans Lucas

Un horizon. C'est ce qu'a voulu fixer Emmanuel Macron ce jeudi au cours d'un entretien diffusé dans la presse quotidienne régionale. Le président de la République a présenté les étapes de levée des restrictions, dont la réouverture des terrasses et des lieux culturels, sous condition, à partir du 19 mai. Les boîtes de nuit, elles, n'ont toujours pas de perspectives de réouverture. Au final et si ce calendrier est tenu, certains lieux recevant du public auront connu, au cumulé, près d'un an de fermeture, comme le montre notre infographie.

Au total, depuis le début de la pandémie de Covid-19, les restaurants seront restés fermés 279 jours, soit plus de neuf mois, les cinémas et théâtres 299, près de dix mois. © Radio France / Xavier Demagny

Quatre mois de confinement, près de sept mois de couvre-feux

Au total, les Français de métropole auront passé sept mois et demi, soit 229 jours, en confinement et/ou en couvre-feu (avec différents horaires). L'état d'urgence sanitaire, censé se terminer le 2 juin, aura duré 386 jours au total. Mais une période de transition est ensuite prévue jusqu'au 31 octobre 2021, pendant laquelle le Premier ministre pourra toujours mettre en place des mesures strictes en cas de rebond de l'épidémie.

Restaurants, cafés, cinémas et théâtres les plus durement touchés

Les commerces auront au total connu 131 jours de fermeture depuis mars 2020, soit quatre mois et demi au cumulé, mais il faut avoir à l'esprit que les critères définissant leur caractère "non essentiel" ou non a énormément bougé depuis un an.

Mais les plus touchés restent les bars, restaurants et lieux de culture :

Neuf mois et 6 jours de fermeture pour les restaurants, cafés et bars , qui pourront rouvrir leurs terrasses à partir du 19 mai et leurs intérieurs au 9 juin ;

, qui pourront rouvrir leurs terrasses à partir du 19 mai et leurs intérieurs au 9 juin ; Neuf mois et 26 jours pour les cinémas et théâtres , qui rouvriront leurs portes le 19 mai ;

, qui rouvriront leurs portes le 19 mai ; Près de 11 mois pour les salles de sport (333 jours), fermées depuis l'automne, avant le deuxième confinement. Elles doivent rouvrir le 9 juin.

Quant aux boîtes de nuit, fermées depuis le 15 mars 2020, aucune date de réouverture n'a pour le moment été fixée. Elles cumulent près d'un an et trois mois de fermeture.