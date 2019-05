La mise à jour des billets de banque en euros, commencée en 2013 avec le billet de cinq euros, s'achève ce mardi : les nouveaux billets de 100 et 200 euros, dont la sécurité est perfectionnée, sont eux aussi mis en circulation.

Les nouveaux billets de 100 et 200 euros ont été présentés en septembre dernier © AFP / PETER ENDIG / dpa-Zentralbild / dpa Picture-Alliance

Ils ont été présentés le 17 septembre dernier, mais c'est ce mardi qu'ils vont être mis en circulation : les nouveaux billets de 100 et 200 euros viennent compléter la série "Europe" des billets en euros. Ils remplaceront progressivement les billets en circulation jusqu'ici, qui vont être petit à petit retirés de la circulation.

La série "Europe", initiée avec le nouveau billet de 5 euros en 2013, présente un design différent et des couleurs plus vives, mais elle est surtout mieux sécurisée pour lutter contre la contrefaçon et la mise en circulation de faux billets. Ces coupures comportent ainsi plusieurs dispositifs de sécurité comme la "fenêtre portrait" déjà présente sur les nouveaux billets de 50 euros, qui figure aussi bien sur la bande hologramme à droite du billet que dans la zone filigrane à gauche.

Le montant du billet (le chiffre 100 ou 200) change de couleur selon l'orientation du billet et laisse apparaître de petits symboles "€". Et de nouveaux dispositifs conçus spécialement pour ces grosses coupures, comme un "hologramme satellite" qui montre de petits symboles de l'euro gravitant autour du nombre. À cela s'ajoutent des dizaines de dispositifs invisibles à l’œil nu mais que des automates et détecteurs peuvent identifier.

Cette étape de renouvellement est massive, car contrairement aux apparences, il y a plus de billets de 100 euros que de billets de 10 euros en circulation (2,7 milliards contre 2,5 milliards). Avec ces deux nouveaux billets, et la suppression récente du billet de 500 euros, la nouvelle série est complète.