La Commission européenne a prévu d’ouvrir un portail en juin 2018 pour permettre à 15 000 jeunes âgés de 18 ans de voyager gratuitement à travers l'Union européenne. Ils pourront, via un pass Interrail, découvrir jusqu'à quatre pays pendant un mois cet été.

Une jeune femme qui prend la pose à Rome devant le Colisée © Getty / Paula Blanco / EyeEm

"#DiscoverEU", c’est le nom du programme qui va sans doute permettre à 15 000 jeunes de se sentir européens le temps d’un été. La règle qui vaut est la suivante : premier arrivé, premier servi. Voilà les conditions à remplir pour pouvoir candidater :

Avoir 18 ans au moment du voyage, donc entre juillet et septembre 2018

S’inscrire sur "le Portail européen de la jeunesse" entre le 12 et le 26 juin 2018

Répondre à un quiz de six questions sur la culture, la géographie ou encore l’histoire européenne (les réponses seront faciles à trouver sur Google)

Préparer une liste des sites européens que vous voulez visiter (au moins un doit être inscrit au patrimoine européen)

Aimer voyager en train, en bus, en ferry ou en avion, sinon prévoir des médicaments contre le mal des transports

Un jury composé de fonctionnaires européens sera chargé de procéder à la sélection finale des 15 000 premiers bénéficiaires. Les gagnants décrocheront alors un pass Interrail gratuit, valable pendant un mois, et permettant d’aller dans maximum quatre pays de l’Union européenne.

Le commissaire européen à la Jeunesse, Tibor Navracsics, explique qu'il s'attend à recevoir un flot de candidatures : "Nous allons être submergés ! C'est pour cela que nous devons effectuer une sélection. _Il y aura des questions assez simples sur le patrimoine culturel et l'Europe en général, pour tester les connaissances des jeunes_. Personnellement, j'irais de Helsinki à Cadix !"

Sur le site de la Commission européenne qui porte l'initiative, il est précisé que "d'autres informations sur les règles et les lignes directrices seront publiées en mai 2018 sous la rubrique Voyager du portail". L'opération #DiscoverEU dispose d’un budget de 12 millions d’euros. L'objectif est d'aider les jeunes à s'approprier l'Europe à travers les voyages et découvrir les différentes cultures et patrimoines européens.

