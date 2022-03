Les conséquences de la guerre en Ukraine se font sentir au sein même de certaines usines françaises, notamment du groupe Michelin. En raison de problèmes d'acheminement de matières premières, provenant de Russie ou d'Ukraine, l'activité est par exemple au ralenti sur le site de Cholet (Maine-et-Loire). Reportage.

Un ouvrier fabrique un pneu à l'usine Michelin de Cholet. © Michelin / Anaïs FERANDIN

À Cholet, la journée paraît presque normale dans l'usine Michelin de 250 000 mètres carrés. Sur des tapis roulants, des cylindres métalliques suivent leur trajectoire. Pourtant, la situation actuelle n'a rien d'habituel. Depuis la semaine dernière, l'usine a dû fermer quatre jours et va encore fermer trois jours pour ralentir la production à cause d'un manque de matière premières, provoqué par la guerre en Ukraine.

"Dès qu'il nous manque un composant, on ne peut pas produire"

Benoit Chéhère, l'un des responsables de l'usine, explique notamment que "des camions de noir de carbone ne sont pas arrivés. À partir de ce constat, le groupe suit la situation au jour le jour." Le noir de carbone est en effet un composant essentiel à la fabrication des pneus Michelin. Il provient en partie de Russie et d'Ukraine. "Dans un pneu, il y a plus de 200 composants donc il suffit qu'il en manque un pour que l'on ne fasse pas le pneu. C'est aussi simple que ça. C'est comme quand vous cuisinez à la maison ou que vous bricolez chez vous, à un moment donné il vous manque quelque chose et vous êtes obligés de retourner au magasin. Chez nous, on est mieux organisé mais dès qu'il nous manque un composant, on ne peut pas produire", poursuit Benoit Chéhère.

Déjà 60 000 pneus en moins

Ce problème d'acheminement a d'importantes conséquences. "Pour le moment, on a diminué de l'ordre de 4 jours de production, soit 60 000 pneus que l'on fait en moins. Cela représente un pourcentage non négligeable sur l'année donc c'est toujours très perturbant." Une situation très perturbante également pour les 1 200 salariés : pas de chômage technique mais des jours de congés prélevés. "Il n'y a pas le choix, en fait", déclare Arthur, conducteur de machine, résigné.

À l'usine Michelin de Cholet, dans le Maine-et-Loire / Michelin

"La grogne monte" prévient la CGT

Pas le choix ? Arnaud Dormoy, délégué CGT, n'est pas de cet avis. "On ne trouve pas cela normal que Michelin fasse des bénéfices et que dès qu'il y a une crise, les salariés en pâtissent et qu'au lieu de nous mettre en chômage partiel, ils nous prennent des jours de congés. La grogne monte donc chez les salariés, parce que c'est toujours nous qui prenons".

Une réunion de crise est prévue ce jeudi entre la direction et les syndicats, à Cholet. Sur le plan national, une réunion aura également lieu dans les prochains jours pour parler des solutions alternatives sur la table, comme l'importation par avion de composants de Chine ou d'Afrique-du-Sud.