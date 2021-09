Un mal-être après la naissance du bébé. Ce syndrome mieux reconnu chez les mères existe aussi chez les pères.

Dans un sondage, 18% des pères disent avoir connu un épisode dépressif après la naissance de leur enfant. © Getty / miodrag ignjatovic

Souvent confondue avec le baby blues, mal diagnostiquée ou passée sous silence, la dépression post-partum est largement répandue en France. Selon un sondage Opinion way pour Qare* paru cette semaine, près d'une mère sur trois (30%) dit avoir connu un épisode dépressif après l'arrivée de son enfant, sans nécessairement pouvoir poser un nom sur le mal qui la touchait. Et ce sondage pointe un phénomène encore moins connu : 18% des pères assurent en avoir été également victimes.

Une injonction sociale au bonheur

À la naissance de sa fille, Étienne, 34 ans, s'attend à un immense bonheur, mais il est surpris par un mal-être violent : "J'allais me cacher pour pleurer, je ne mangeais plus. J'avais vraiment des symptômes de dépression". Le jeune cadre parisien ne trouve plus sa place dans sa famille : "J'en ai parlé à ma compagne, mais elle avait aussi beaucoup à gérer, elle allaitait. Donc, je me sentais vraiment inutile. Je voulais être un support, un super papa, je n'étais pas prêt du tout à ce qui s'est passé", raconte-t-il. Le dialogue avec son compagne lui permet finalement de s'engager davantage et de trouver un équilibre.

Mais Étienne regrette de ne pas avoir pu en parler avec un professionnel à l'époque. Cette dépression reste tabou pour les mères comme pour les pères et seul un parent sur dix environ dit avoir consulté un psychologue après la naissance. "Il y a une sorte d'injonction de la société au bonheur, donc ils sont honteux d'en parler. Et plus on est honteux d'en parler, moins on en parle et plus la situation s'aggrave", décrit Fanny Jacq, psychiatre spécialiste en périnatalité chez Qare, la plateforme de téléconsultation qui a commandé le sondage.

Former les professionnels de santé

15% des parents interrogés ne savent toujours pas ce qu'est la dépression post-partum. "Il y a une réelle méconnaissance de cette pathologie de la part des patients mais également de la part des praticiens", note la spécialiste. Pour éviter cet isolement de parents dans l'incompréhension face à cette détresse, elle appelle à renforcer l'accompagnement psychologique, car "il ne faut pas laisser les jeunes parents surfer sur internet dans l'espoir d'y trouver une réponse juste, car ils peuvent aussi tomber sur des articles culpabilisants, erronés ou alarmistes".

"Que ce soit par la formation des sages-femmes qui dispensent les cours de préparation à l'accouchement, la formation des gynécologues ou même des médecins généralistes, les professionnels de santé qui les côtoient doivent non seulement avoir l'obligation d'aborder ce sujet, mais aussi disposer des clés pour répondre aux interrogations sur la santé mentale”, conclut la spécialiste.

*Sondage réalisé du 12 au 26 août 2021 par Opinion Way France pour Qare, sur un échantillon de 302 mères d'enfants âgés de moins de 2 ans et de 124 pères.