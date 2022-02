La maire socialiste de Lille, ville jumelée avec Kharkiv, se dit "prête" à accueillir des réfugiés ukrainiens. Martine Aubry a déjà repéré 250 places d'hébergement et va lancer un appel aux Lillois pour accueillir des réfugiés chez eux.

Martine Aubry va lancer un appel aux Lillois pour accueillir des réfugiés. © AFP / DENIS CHARLET

Des centaines de milliers d'Ukrainiens ont franchi les frontières de leur pays pour se réfugier chez leurs voisins après l'invasion russe. Face à cela, la solidarité s'organise en France. Dans le 18/20 spécial "avec les Ukrainiens" sur France Inter, Martine Aubry, la maire de Lille, se dit "prête" à les accueillir et appelle Emmanuel Macron à ouvrir les frontières : "J'attends que le Président de la République dise 'Allez, on ouvre les frontières, on donne les visas'."

La maire de Lille, ville jumelée avec Kharkiv, a commencé à organiser l'accueil. "Vendredi soir, avec la préfecture, nous avons vu les lieux où nous pourrons accueillir des Ukrainiens, les places qui seront disponibles, comme nous l'avions fait pour les Afghans", explique la maire socialiste. "Nous pouvons le faire très largement, ce sont des Européens, ils doivent pouvoir être accueillis." Martine Aubry estime que "250 places ont déjà été trouvées".

Un appel aux Lillois pour accueillir des Ukrainiens

La maire compte aussi faire appel à ses habitants. "Dès la semaine prochaine, je ferai appel aux Lillois car je suis convaincue que beaucoup pourront accueillir chez eux des Ukrainiens. Des centaines de personnes peuvent arriver dans ma ville et j'imagine que si tout le monde fait la même chose, on arrivera à traiter le problème des réfugiés", indique Martine Aubry, précisant que certains habitants en ont déjà fait la demande.

"Soyons ouverts, beaucoup plus que lors de drames comme ceux de l'Afghanistan", conclut la maire de Lille.