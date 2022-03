La question se pose car l'épidémie repart à la hausse et les cas contacts se multiplient à l'école. Le protocole recommande le port du masque pendant 7 jours en classe pour les cas contacts. Une réunion sur la situation sanitaire avait lieu ce mardi entre les syndicats et les autorités de santé.

Des écoliers avec le masque en classe, le 19 janvier 2021, à Bruyeres-le-Châtel, dans l'Essonne. © AFP / MYRIAM TIRLER / HANS LUCAS

Dans certains établissements, les classes sont de plus en plus clairsemées, de plus en plus de professeurs sont absents… l'épidémie revient en force alors qu'élèves et enseignants ne portent plus le masque depuis seulement deux semaines. Pour le syndicat Sgen-CFDT, il faut absolument le rendre de nouveau obligatoire pour les cas contacts. " Ce que nous avons demandé au ministère de l'Education nationale , précise Laetitia Aresu, secrétaire nationale, c'est que les chefs d'établissement, les directeurs et directrices d'école puissent localement obliger au port du masque lorsque la situation épidémique l'exige, lorsqu'il y a un certain nombre de cas contacts et qu'un cluster est en train de se former. Ce qui n'est pas le cas actuellement."

"Il faut parfois en passer par l'obligation"

Laetitia Aresu explique que "pour l'instant, dans le protocole, il s'agit d'une recommandation et non pas d'une obligation c'est-à-dire que les chefs d'établissement ont la possibilité de recommander le port du masque mais ça n'est pas une obligation. On est plutôt dans un acte de prévention. Or, ce n'est pas toujours compris : parfois des familles, des élèves s'opposent à cette recommandation en disant que ce n'est pas une obligation et que donc ils ne s'y conforment pas. Ils ne sont pas dans cette logique de prévention. Le ministère mise sur la responsabilisation des personnes plutôt que sur la coercition qui ne marcherait plus, mais quand il s'agit d'enfants ou d'adolescents, c'est plus difficile. Et il faut parfois en passer par l'obligation. "

Pas d'évolution du protocole dans les prochaines semaines

Pour l'instant, les autres syndicats ne sont pas sur cette ligne car cette mesure aurait peu d'effets si le masque n'est plus obligatoire partout ailleurs, dans les lieux fermés comme les restaurants, les cinémas. "La vie sociale reprend partout sans masque. Est-ce que conserver le masque à l'école aurait un intérêt ? Il faut mesurer aussi les conséquences du port du masque sur la santé mentale et les apprentissages", estime Sophie Vénétitay, secrétaire générale du Snes, premier syndicat d'enseignants dans les collèges et lycées.

Le ministère de l'Education nationale a fait savoir aux syndicats qu'il n'y aurait pas d'évolution du protocole dans les prochaines semaines. Le gouvernement ne veut pas instaurer de mesures spécifiques à l'école par rapport à ce qui est en vigueur dans la population générale. En pleine campagne présidentielle, il veut absolument éviter le retour du masque.