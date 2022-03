C'est l'un des sujets qui font débat autour du lycée : faut-il rajouter des maths au tronc commun et revenir ainsi sur la réforme Blanquer ? Le ministre de l'Éducation lui-même l'a admis et, lundi, un groupe d'experts préconise dans un rapport de rajouter 1h30 en classe de première.

Depuis la réforme du lycée, le choix des options s'est traduit par une baisse de 18% des heures de mathématiques enseignées. © AFP / Hans Lucas / Karine Péron Le Ouay

C'est un chiffre qui inquiète beaucoup de familles et de scientifiques et qui anime la campagne présidentielle autour de l'école. Depuis la réforme du lycée, le choix des options s'est traduit par une baisse de 18% des heures de mathématiques enseignées. L'exécutif actuel cherche à gommer ce gros défaut et, lundi, un comité d'experts remet à Jean-Michel Blanquer une série de propositions qui prévoit, notamment, un retour des maths dans le tronc commun.

Que préconise ce comité d'experts ?

Le rapport estime notamment qu'il faut rajouter 1h30 de mathématiques par semaine aux disciplines scientifiques (SVT et physique-chimie) qui sont déjà dispensées à raison de deux heures par semaine. Ce cours, de 3h30 au total, s'appellerait "Enseignement scientifique et mathématiques".

Comment ce nouveau cours pourrait-il être mis en place ?

Il ne s'adresserait, dans un premier temps, à la rentrée prochaine, qu'aux élèves de première qui ne suivent pas la spécialité mathématiques. A la rentrée suivante, en 2023, tous les élèves de première seraient concernés de façon à ce que les mathématiques fassent réellement partie du tronc commun. En terminale, les élèves auraient ensuite le choix entre suivre "Maths complémentaires" qui ne serait plus une option mais un enseignement d'approfondissement ou revenir simplement à deux heures d'enseignement scientifique comme actuellement.

Y aura-t-il assez de professeurs ?

C'est tout le problème et c'est pour cette raison que le dispositif sera progressif. Rien que pour la rentrée prochaine, il faudrait l'équivalent de 450 postes de professeurs en plus. Or, la répartition des heures dans les lycées est déjà faite et on ne peut pas recruter d’enseignants d'ici septembre, les concours ayant lieu en ce moment, avec un nombre de places déjà fixé. Le rapport propose donc de recourir aux heures supplémentaires; mais c'est une difficulté car il faut trouver les professeurs disponibles et volontaires.

Plus difficile encore, l'année suivante, en 2023, 1.000 postes supplémentaires au total seraient nécessaires. Même si davantage de postes sont ouverts au concours l'an prochain, il n'est pas certain qu'il y ait suffisamment de candidats. L'an dernier, 10% des postes de professeurs de mathématiques n'étaient déjà pas pourvus. Le risque est de devoir faire appel à des contractuels, moins bien formés.

Un moyen d'intéresser les filles aux mathématiques ?

Autre mesure, concernant les filles, moins nombreuses désormais dans les spécialités mathématiques. Le rapport préconise un objectif de 10.000 filles supplémentaires qui suivraient l’option "Maths expertes" pour accéder à des filières scientifiques dans l’enseignement supérieur. Cela reviendrait à quatre filles de plus par lycée. Les proviseurs seront encouragés à convaincre au moins quatre élèves de suivre cet enseignement.