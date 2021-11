Le gouvernement a dévoilé lundi la troisième édition de la Charte pour une représentation mixte des jouets, signée par les principaux acteurs de cette filière, qui vise à créer des produits moins genrés. En ligne de mire cette année, les jouets scientifiques, trop souvent vus comme réservés aux garçons.

Les fabricants de jouets se sont engagés à des représentations plus mixtes sur les emballages des jeux scientifiques © Getty / Minchen Liang / EyeEm

À quelques semaines de Noël, quel type de jouets mettre sous le sapin ? Pour lutter contre la forte distinction entre jouets "de garçons" et jouets "de filles", le gouvernement conclut depuis plusieurs années des accords avec les acteurs du secteur du jouet pour inciter à une représentation plus mixte des jouets.

La charte 2021, qui a été signée lundi, met l'accent sur les déguisements d'une part, et sur les filières STEM de l'autre. Cet acronyme désigne les Sciences, la Technologie, l'Ingénierie et les Mathématiques, en d'autres termes, les jouets scientifiques souvent considérés comme "pour garçons".

Sensibiliser, donner des modèles

Or, un tiers seulement des élèves en filières scientifiques sont des filles, un chiffre qui évolue peu : "Une fille qui n'a pas un peu touché la technologie, c'est une fille qui n'a pas confiance en elle quand elle arrive au collège devant les mathématiques, la physique ou la chimie", explique Evelyne Nakache, de l'association Femmes & Sciences. Or cette familiarité avec les sciences, elle peut se construire dès le plus jeune âge : deux millions de coffres scientifiques sont vendus chaque année aux 8-11 ans.

D'où l'intérêt, souligne Christophe Drevet, de la Fédération française des industries du jouet, d'adapter les visuels sur les boîtes : "Les fabricants font de plus en plus attention, soit ils ne mettent pas de représentation fille/garçon, _soit on va faire bien attention à ce qu'il y ait une fille et un garçon, les deux enfants étant en situation active_, pour inspirer aussi bien les filles que les garçons."

Mattel et Lego s'adaptent aussi

L'an prochain, une Barbie astronaute sera vendue à l'effigie de Samantha Cristoforetti, première femme européenne à prendre les commandes de la Station spatiale internationale. Peut-elle inspirer les petites filles ? "Ça ne veut pas dire que toutes les petites filles peuvent être astronautes, mais si elles rêvent, si elles travaillent, elles peuvent y arriver", veut croire Albert Valero, directeur de Mattel Europe.

Autre signe que le marché évolue : Lego a récemment annoncé la suppression des mentions "garçon" et "fille" sur ses boîtes de jeux.